Тысячи паникующих украинцев пытаются прорваться через польско-украинскую границу

27.03.2020, Киев, Тарас Стрельцов

На действующих пунктах пропуска на польско-украинской границе, количество которых значительно сократилось в результате введённых Киевом мер по борьбе с пандемией коронавируса, образовываются огромные очереди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот такая ситуация на границах Украины со вчерашнего вечера и по сегодняшний день. Очень много людей стоят, чтобы попасть на Украину», – прокомментировал парламентарий.

На опубликованных фото и видеозаписях видно, что у большинства пытающихся попасть на Украину нет даже защитных масок, несмотря на то, что бегущим из опасной зоны людям приходится на протяжении многих часов стоять в непосредственной близости друг от друга.

Напомним, сегодня последний день, когда во время карантина Украина запускает к себе своих граждан. После 00:00 страна закрывает границы.