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14.10.2021 13:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Киев, Общество, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Тысячи последователей Бандеры собрались в центре Киева: Фоторепортаж

Новости УкраиныНесколько десятков тысяч украинских националистов, «ветеранов АТО» и «активистов» вышли на улицы Киева в...

Несколько десятков тысяч украинских националистов, «ветеранов АТО» и «активистов» вышли на улицы Киева в честь «Дня защитников и защитниц Украины», который приурочен к годовщине сотрудничавшей с гитлеровцами Украинской повстанческой армии.

Демонстранты, среди которых была масса ряженых под казаков и бандеровцев, начали собираться в парке Шевченко.

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Среди прочих, националисты растянули баннеры: «Бандера наш герой, Покров – наш праздник», «Наша земля – наши герои», а также вынесли самодельные плакаты с призывом освободить арестованных боевиков АТО «Свобода Семенченко», «Волю «Торнадо», «Нет репрессиям против ветеранов».

К моменту построения на марш колонна насчитывала примерно 20-30 тысяч человек.

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