Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
03.11.2021 12:15 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Медицина, Политика, социальные протесты, Украина
Просмотров:

Тысячи протестующих антиваксеров парализовали центр украинской столицы

Новости УкраиныУлицы правительственного квартала в Киеве перекрыты в нескольких местах — в центре столицы собрались...

Улицы правительственного квартала в Киеве перекрыты в нескольких местах — в центре столицы собрались тысячи человек из разных регионов страны.

Они протестуют против принудительной антиковидной вакцинации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся выступают против политики властей по присвоению QR-кодов и антиковидным мероприятиям.

Митингующие скандируют «Руки прочь от наших детей».

В руках у них плакаты с надписями «Нет ограничению прав и свобод», «Имеем право выбирать», «Люди Украины – не молчаливые животные», «Скажи «нет» ковид-геноциду», «Скажи «нет» ковид-паспортам» и так далее.

Протестующие также перекрыли улицу Грушевского, что парализовало движение в центре города.

Люди ходят по пешеходным переходам и не дают транспорту проехать, из-за чего возникают конфликты с полицией и водителями.

На просьбы полицейских разойтись и освободить дорогу собравшиеся отвечают отказом и поясняют, что из-за действия властей они оказались лишены доступа к работе.

«Право на труд без вакцинации», – выкрикивают участники митинга.

«Вакцины вредят жизни и здоровью людей, и уже это доказано, уже патологоанатомы выступали на конференциях врачебных, показывали слайды, как после вакцин происходит изменение тканей, происходит воспаление и люди умирают. Патологоанатомы, которые делали вскрытие этих людей, они же все зафиксировали», – поясняет свою позицию одна из участниц мероприятия.

«Если ты вакцинирован, но болеешь, ты можешь ходить везде. А у меня есть антитела, я не болею, а я не могу никуда зайти. Ну вообще, ну что это за бред?», – поясняет еще одна участница.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть