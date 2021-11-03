Тысячи протестующих антиваксеров парализовали центр украинской столицы

03.11.2021 12:15 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Улицы правительственного квартала в Киеве перекрыты в нескольких местах — в центре столицы собрались тысячи человек из разных регионов страны.

Они протестуют против принудительной антиковидной вакцинации.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», собравшиеся выступают против политики властей по присвоению QR-кодов и антиковидным мероприятиям.

Митингующие скандируют «Руки прочь от наших детей».

В руках у них плакаты с надписями «Нет ограничению прав и свобод», «Имеем право выбирать», «Люди Украины – не молчаливые животные», «Скажи «нет» ковид-геноциду», «Скажи «нет» ковид-паспортам» и так далее.

Протестующие также перекрыли улицу Грушевского, что парализовало движение в центре города.

Люди ходят по пешеходным переходам и не дают транспорту проехать, из-за чего возникают конфликты с полицией и водителями.

На просьбы полицейских разойтись и освободить дорогу собравшиеся отвечают отказом и поясняют, что из-за действия властей они оказались лишены доступа к работе.

«Право на труд без вакцинации», – выкрикивают участники митинга.

«Вакцины вредят жизни и здоровью людей, и уже это доказано, уже патологоанатомы выступали на конференциях врачебных, показывали слайды, как после вакцин происходит изменение тканей, происходит воспаление и люди умирают. Патологоанатомы, которые делали вскрытие этих людей, они же все зафиксировали», – поясняет свою позицию одна из участниц мероприятия.

«Если ты вакцинирован, но болеешь, ты можешь ходить везде. А у меня есть антитела, я не болею, а я не могу никуда зайти. Ну вообще, ну что это за бред?», – поясняет еще одна участница.