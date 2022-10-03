Тысячи румын поднялись в Бухаресте против ЕС и правительства
Более десяти тысяч румын протестовали 2 октября в столице Румынии Бухаресте против политики правительства, цен на энергоносители и падения уровня жизни.
Протестующие собрались на знаменитой Университетской площади, где произошла самая важная часть революции 1989 года, откуда отправились на площадь Виктории, где находится штаб-квартира правительства Румынии.
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Протестующие шествовали с румынскими триколорами и демонстрировали плакаты с четкими посланиями: «Я хочу националистическое правительство», «Ro-EXIT» (выход Румынии из ЕС), «ЕС – тюрьма нации», «НАТО – армия глобалистов», «ВОЗ – преступная организация» и так далее.
Протестующие требовали отставки правительства и президента Клауса Йоханниса, обвиняли власть в Бухаресте в обнищании населения из-за отсутствия мер по защите граждан от энергетического кризиса.
Лидер протестов на площади Виктории в Бухаресте, сенатор Диана Сосоака, перед началом акции отправила список претензий к правительству, в котором было указано следующее:
«Таким образом, мы доводим до вашего сведения основные требования румынского народа:
1. Уважение Конституции Румынии, которая имеет приоритет над европейским законодательством, тем более что Румыния подписала как Договор о вступлении в ЕС, так и другие договоры и конвенции как суверенное государство, согласно ст. 1 Конституции:
Румыния является национальным государством, суверенным и независимым, унитарным и неделимым.
В Румынии соблюдение Конституции, ее верховенства и законов является обязательным.
2. Возвращение цен на энергию (электричество и газ) как можно ближе к цене производства (максимальная наценка 5%), учитывая, что она производится на месте, и национальные интересы являются приоритетными, а энергетическая сфера – стратегической.
3. Национализация энергетических компаний и прекращение продажи государственных энергопроизводящих компаний, а также других государственных компаний.
4. Национализация всех природных ресурсов Румынии.
5. Возобновление работы шахт и тепловых электростанций, а также открытие новых шахт, как это делают другие европейские государства.
6. Восстановление сельского хозяйства и промышленности.
7. Запрет на внедрение технологии 5G на территории Румынии и отмена уже находящегося оборудования, а также цифровой идентификации.
8. Налогообложение транснациональных корпораций и надзор за их деятельностью, приносящей прибыль, для ее правильной оценки и запрета на извлечение прибыли.
9. Запрет на владение землей иностранными юридическими лицами, поскольку это является исключительным атрибутом румынских граждан.
10. Отмена специальных пенсий.
11. Конфискация всех незаконных активов или созданных в результате девальвации страны.
12. Повышение зарплат и пенсий румынских граждан на европейском уровне и снижение зарплат местных выборных должностных лиц, руководителей автономных королевств и всех государственных компаний, на уровне средней зарплаты в экономике.
13. Восстановление оборонной системы страны.
14. Прекращение передачи военной техники и вооружений, даже по неофициальным маршрутам на Украину. Мы призываем Румынию к полному нейтралитету в этом конфликте, к запрету транзита через территорию Румынии оружия и военной техники в зону конфликта, а также к созданию условий для заключения мира в этом районе с учетом геостратегического положения Румынии.
15. Освобождение правосудия от ига румынской и иностранной политики и спецслужб.
16. Выход Румынии из Всемирной организации здравоохранения и запрет на открытие любых центров ВОЗ на территории Румынии.
17. Прекращение извращения сознания детей и молодежи путем запрета любых форм пропаганды воспитания гендерной идентичности и явной сексуальности.
18. Расследование преступлений и злоупотреблений во время пандемии, гибели 60 000 человек и привлечение виновных к ответственности.
19. Запрет на обязательную или принудительную вакцинацию, отмена всех ограничений и официальное прекращение пандемии в Румынии.
20. Прекращение цензуры в средствах массовой информации в любой форме и любого рода.
21. Отставка всего правительства и политического класса предателей и организация свободных и демократических досрочных выборов, а также исключение СТС из организации выборов.
22. Организация национального референдума за выход из Европейского Союза, с возвращением всех богатств и финансов, захваченных транснациональными корпорациями Е.ЕС – RO-EXIT!».
Спасибо!
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