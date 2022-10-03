Тысячи румын поднялись в Бухаресте против ЕС и правительства

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Новости Украины

Более десяти тысяч румын протестовали 2 октября в столице Румынии Бухаресте против политики правительства, цен на энергоносители и падения уровня жизни.

Протестующие собрались на знаменитой Университетской площади, где произошла самая важная часть революции 1989 года, откуда отправились на площадь Виктории, где находится штаб-квартира правительства Румынии.

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Протестующие шествовали с румынскими триколорами и демонстрировали плакаты с четкими посланиями: «Я хочу националистическое правительство», «Ro-EXIT» (выход Румынии из ЕС), «ЕС – тюрьма нации», «НАТО – армия глобалистов», «ВОЗ – преступная организация» и так далее.

Протестующие требовали отставки правительства и президента Клауса Йоханниса, обвиняли власть в Бухаресте в обнищании населения из-за отсутствия мер по защите граждан от энергетического кризиса.

Лидер протестов на площади Виктории в Бухаресте, сенатор Диана Сосоака, перед началом акции отправила список претензий к правительству, в котором было указано следующее:

«Таким образом, мы доводим до вашего сведения основные требования румынского народа: 1. Уважение Конституции Румынии, которая имеет приоритет над европейским законодательством, тем более что Румыния подписала как Договор о вступлении в ЕС, так и другие договоры и конвенции как суверенное государство, согласно ст. 1 Конституции: Румыния является национальным государством, суверенным и независимым, унитарным и неделимым. В Румынии соблюдение Конституции, ее верховенства и законов является обязательным. 2. Возвращение цен на энергию (электричество и газ) как можно ближе к цене производства (максимальная наценка 5%), учитывая, что она производится на месте, и национальные интересы являются приоритетными, а энергетическая сфера – стратегической. 3. Национализация энергетических компаний и прекращение продажи государственных энергопроизводящих компаний, а также других государственных компаний. 4. Национализация всех природных ресурсов Румынии. 5. Возобновление работы шахт и тепловых электростанций, а также открытие новых шахт, как это делают другие европейские государства. 6. Восстановление сельского хозяйства и промышленности. 7. Запрет на внедрение технологии 5G на территории Румынии и отмена уже находящегося оборудования, а также цифровой идентификации. 8. Налогообложение транснациональных корпораций и надзор за их деятельностью, приносящей прибыль, для ее правильной оценки и запрета на извлечение прибыли. 9. Запрет на владение землей иностранными юридическими лицами, поскольку это является исключительным атрибутом румынских граждан. 10. Отмена специальных пенсий. 11. Конфискация всех незаконных активов или созданных в результате девальвации страны. 12. Повышение зарплат и пенсий румынских граждан на европейском уровне и снижение зарплат местных выборных должностных лиц, руководителей автономных королевств и всех государственных компаний, на уровне средней зарплаты в экономике. 13. Восстановление оборонной системы страны. 14. Прекращение передачи военной техники и вооружений, даже по неофициальным маршрутам на Украину. Мы призываем Румынию к полному нейтралитету в этом конфликте, к запрету транзита через территорию Румынии оружия и военной техники в зону конфликта, а также к созданию условий для заключения мира в этом районе с учетом геостратегического положения Румынии. 15. Освобождение правосудия от ига румынской и иностранной политики и спецслужб. 16. Выход Румынии из Всемирной организации здравоохранения и запрет на открытие любых центров ВОЗ на территории Румынии. 17. Прекращение извращения сознания детей и молодежи путем запрета любых форм пропаганды воспитания гендерной идентичности и явной сексуальности. 18. Расследование преступлений и злоупотреблений во время пандемии, гибели 60 000 человек и привлечение виновных к ответственности. 19. Запрет на обязательную или принудительную вакцинацию, отмена всех ограничений и официальное прекращение пандемии в Румынии. 20. Прекращение цензуры в средствах массовой информации в любой форме и любого рода. 21. Отставка всего правительства и политического класса предателей и организация свободных и демократических досрочных выборов, а также исключение СТС из организации выборов. 22. Организация национального референдума за выход из Европейского Союза, с возвращением всех богатств и финансов, захваченных транснациональными корпорациями Е.ЕС – RO-EXIT!».