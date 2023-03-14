Тысячи украинских дронов должны сжечь Москву и Питер – генерал ВСУ

Украина должна сделать тысячи ударных БПЛА дальнего действия, чтобы наносить удары по глубокому российскому тылу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если украинцы создадут реальные народные, украинского изготовления, беспилотники, если они будут насчитываться тысячами, если в один день эти тысячи одновременно поднимутся и начнут наносить удары по русским объектам на большой глубине, за 300-800 километров, это отобьёт у русских желание нападать.

Пока они бьют абсолютно безнаказанно по нам, мы ж на такую глубину пока не можем поражать. А вот когда мы сможем подпалить Москву, Питер, и другие города, и объекты, тогда это может их остановить», – сказал Кривонос.