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11.03.2021, Киев, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Скандал, Украина
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Тысячи украинских новорожденных рискуют заразиться туберкулезом

Новости Украины

На Украине роддомы с января этого года перестали получать антитуберкулезную вакцину БЦЖ, которая делается на третий день после рождения.

Об этом на пленарном заседании Львовского горсовета заявил экс-боевик «АТО», депутат от «Голоса» Игорь Шолтис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращение к премьер-министру Украины Шмыгалю Денису Анатольевичу и министру здравоохранения Степанову Максиму Владимировичу. В январе месяце 2021 года по всей Украине в роддомах перестали делать прививку БЦЖ против туберкулеза, которая делается на 3 день после рождения, – сообщил Шолтис. – В первые недели января некоторые малыши получили вакцину из прошлогодних остатков, однако уже тысячи детей по всей Украине остались незащищёнными».

По его словам, на фоне очень тяжелой эпидемиологической ситуации в стране подобное пренебрежение превентивными способами безопасности нужно приравнять к криминалу.

«Эпидемия туберкулеза продолжается, а вакцинация является единым механизмом защиты наших детей. Вакцину нужно вводить детям до двухмесячного возраста, старшим нужно делать пробу манту и три прививки с определенным временным промежутком. Поэтому эти дети находятся в повышенной зоне риска. Призываем премьер-министра Украины и министра здравоохранения немедленно исправить ситуация и поставить во все роддома Украины достаточное количество вакцин для наших маленьких украинцев», – призвал депутат.

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