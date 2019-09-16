Тысячи украинских школ остаются без воды

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Почти 2,7 тыс. украинских школ не имеют централизованных или локальных сетей водоснабжения (работают на колодезной воде),пепедает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, отчитываясь об осуществлении государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства учебных заведений при подготовке к 2019-2020 учебному году.

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Также, по данным службы, на колодезной воде работает 1 тыс. 498 украинских садов и 12 высших учебных заведений I-II степени аккредитации.

В общем, во время подготовки к началу нового 2019-2020 учебного года контроллеры провели 16 тыс. 340 обследований учебных заведений по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства.

“По результатам проведенных проверок нарушения требований санитарного законодательства установлено в 6248 учебных заведений, что составило 38% (почти в каждом третьем заведении, на уровне прошлого года (32%)”, – рассказали в службе.

Так, не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям по состоянию материально-технической базы – 138 дошкольных учебных заведений, 280 учреждений общего среднего образования и 5 высших учебных заведений I-II степени аккредитации.

“Самый высокий процент нарушений выявлено в Житомирской – 86%, Запорожской – 84%, Киевской – 94%, Кировоградской – 69% и Херсонской – 57% областях”, – рассказали в службе.