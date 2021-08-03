Тысячи военнослужащих НАТО высадятся на Западной Украине

03.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украину прибудут тысячи солдат НАТО, которые будут задействованы в командно-штабных учениях «Rapid Trident – 2021».

Маневры пройдут с 20 сентября по 1 октября в Львовской области, сообщили в пресс-службе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках учений пройдут боевые стрельбы, высадка десанта, будут также созданы подразделения, состоящие из представителей разных государств, чтобы проверить их совместимость.

«Эти учения будут проходить в рамках международного военного сотрудничества и подготовки Вооруженных сил Украины. Возможность участия в них рассматривают 15 государств, а общая численность личного состава приближается к шести тысячам», – заявил общий руководитель учений, замкомандующего оперативным командованием «Восток» Вячеслав Клочков.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, учения Украины и НАТО связаны с попыткой вынести на международную повестку тему Крыма и проверить Украину на совместимость с войсками Альянса.

«Характеризуя будущие учения, я бы, прежде всего, оценил их не с военной точки зрения, а с точки зрения политической и организационной. Политическая сторона вписывается в контекст так называемой «Крымской платформы» – продемонстрировать, что Украина поддерживается многими государствами, проводящими, как и Киев, антироссийскую политику. Это стремление показать, что накануне 30-летия независимости Киев и конкретно команда Зеленского имеет поддержку на международном уровне, и так далее», – считает эксперт.

«А второй момент имеет большое значение – это отработка в ходе этих учений организационных вопросов, демонстрирующих вхождение ВСУ в стандарты НАТО. Стандарты, связанные с организацией, управлением, вопросами совместимости по связи, по информации, разведке. И вопросы, связанные с человеческим фактором – совместимости кадров», – заявил Горбачев.