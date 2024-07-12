«Тюркская интеграция»: Центральную Азию отрывают от России

Организация тюркских государств (ОТГ) является прикрытием и одновременно инструментом не только турецкой экспансии, но и западной колонизации Центральной Азии, так как именно «тюркская интеграция» воспринимается правящими элитами как местный аналог европейской. Это еще раз было продемонстрировано на неформальном саммите ОТГ в азербайджанской Шуше, а также на заседании диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз» в Астане.

К такому выводу приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Как известно, 5-6 июля в Азербайджане состоялась встреча глав государств ОТГ, где формально превалировала экономическая повестка, связанная, как и ожидалось, с развитием Транскаспийского маршрута, создания единой энергетической системы, банковской системы, что должно максимально привязать бывшие советские среднеазиатские республики к Баку и к Анкаре соответственно.

Но были и яркие символические жесты, и действия, которые демонстрировали возросшую роль Турции в ОТГ и региональные амбиции Азербайджана. Например, сразу бросилось в глаза, что саммит проходил в Шуше, расположенной в Нагорном Карабахе, а значит, что этим сборищем Ильхам Алиев как бы показывал и еще раз закреплял принадлежность этой местности за собой после падения НКР.

Кроме этого, глава Азербайджана весь последний год, активно вмешиваясь в дела Центральной Азии, всем постоянно демонстрировал, что является главным «смотрящим» в регионе по поручению новоявленного султана. На саммите он еще раз подчеркнул своё лидерство, красуясь в лаврах победителя армян.

Другим важным моментом стало присутствие на саммите главы самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Примечательно, что ни у кого не вызвало вопросов присутствие деятеля квазигосударственного образования, которое не было признанно никем, в том числе и членами ОТГ, кроме самой Турции.

И тут вырисовывается интересный контраст! Это к вопросу о том, что президенты Казахстана и Азербайджана буквально на каждом углу постоянно талдычили о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, чем они и обосновывали свою гуманитарную помощь «незалежной» и отказ от присоединения к инициативам Москвы и признания ЛДНР. Но в то же время это не мешает им поддерживать по факту ТРСК и признавать президента сепаратистов в качестве полноправного члена ОТГ, сидя с ним за одним столом общих мероприятий.

Данная ситуация подтверждает мой тезис о том, что Анкара будет и дальше втягивать Казахстан, Киргизию, Узбекистан, не говоря уже об Азербайджане, в свои военные и политические авантюры не только на Севере Кипра, но и в Сирии, Ираке, Ливии, возможно, в южной Армении, если решится на отторжение Сюника и Зангезурского коридора. Такова неизбежная плата за эфемерную «тюркскую солидарность».

Кстати, Касым-Жомарт Токаев вновь на этом саммите заговорил о своих «миротворческих инициативах», в очередной раз предложив собственное посредничество Баку и Еревану в деле заключения мирного соглашения, открыто действуя в обход Москвы и кавказского регионального формата 3+3. Хотя еще год назад руками своего МИДа он же прогнал в угоду англосаксов из своей столицы «Астанинский формат» по урегулированию ситуации в Сирии, удивив этим даже Анкару.

И ларчик тут открывается просто – Акорде позарез нужно скорейшее развитие Среднего коридора и подключения Армении как последнего пазла в единый транспортный и геостратегический проект Запада по наведению военно-политического моста, соединяющего ЕС и Центральную Азию.

Именно поэтому он так лоббировал в своих выступлениях расширение объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, рекламируя новость о том, что в прошлом году объем перевезённых товаров по этому пути вырос на 65% или достиг почти 3 млн тонн.

Ереван необходим Астане ещё и как младший партнёр для сдерживания интеграционных инициатив Москвы внутри ЕАЭС и как заманчивый пример и инструмент по ослаблению ОДКБ.

Идеи же Токае по созданию Совета тюркских центральных банков и общей патентной организации – это уже производное от общего политического плана по укреплению уже полноценного блока.

Но наиболее ярким событием саммита стало то, что сам новоявленный султан современного неоосманизма демонстративно проигнорировал саммит, заявив, что будет на футбольном матче сборных Турции и Нидерландов в Германии якобы для повышения «боевого духа» собственной спортивной команды.

Эрдоган таким жестом показал всем главам стран ОТГ своё превосходство и презрение, намекнув и напомнив этим еще и Алиеву, кто на самом деле в доме хозяин. В реальности – это такой изощрённый психологический приём по принуждению к покорности, когда все участники безропотно проглотили такой вызывающий демарш владыки, еще более подобострастно склонив перед ним голову.

Вековые традиции султаната не пропьёшь, как говорится. Отказавшись от Москвы, главы бывших советских республик быстро почуяли окрик нового господина, быстро в итоге прильнув губами к его ятагану.

Интересно, что вместо своего приезда Эрдоган озвучил через главу своего МИДа требование к Казахстану и Киргизии немедленно перейти на латиницу, а также ко всем государствам в скором времени принять общий алфавит на основе турецкого языка.

Об этом сообщило турецкое издание «Hürriyet».

«Мы должны как можно скорее установить единство алфавита», — призвал Хакан Фидан. «В то время как Турция, Азербайджан и Узбекистан используют латиницу, Казахстан и Кыргызстан продолжают использовать кириллицу», – приводит слова турецкого министра иностранных дел «Hürriyet».

И наглядно всем было заявлено устами Хакана Фадана, что «нам необходимо выстроить прочную договорную основу для углубления сотрудничества в таких областях, как взаимосвязь, энергетика, финансы, торговля, оборонная промышленность и новые технологии».

И, как и ожидалось, говорящая голова Эрдогана напоследок поставила условие по признанию самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.

«Мы призываем всех наших братьев и сестер поддержать турко-киприотский народ в восстановлении его неотъемлемых прав как неотъемлемой части тюркского мира», – сказал Фидан. – В этой связи я призываю нас расширить наши торговые отношения с турецким Кипром, чтобы положить конец несправедливой и бесчеловечной изоляции, которой наши братья подвергались на протяжении десятилетий».

Теперь всем членам ОТГ придётся волей или неволей выполнять требования Эрдогана, так как в той пословице о том, как «коготок увяз — всей птичке пропасть». На деле это будет означать форсированное принятие Астаной и Бишкеком латиницы и выработки унифицированного единого алфавита на базе турецкого языка, что будет означать неминуемое поглощение и ассимиляцию. Не зря Токаев сразу же предложил разработать «Большую языковую тюркскую модель».

Единый ВПК, который на самом деле будет турецким, является прологом к созданию своего «тюркского НАТО» или армии «Турана», а единая энергетическая и банковская система призвана завязать накрепко всех на Анкару, то есть на его энергетические компании и османский Центробанк. Колониализм в чистом виде.

Но за Эрдоганом и ОТГ на самом деле постоянно торчат уши Лондона и Брюсселя, которые используют его площадку как трамплин для получения доступа к несметным минеральным богатствам Казахстана и бывшей советской Средней Азии.

Ведь уже 9 – 10 июля в Астане прошло 15-е заседание диалоговой платформы «Казахстан-Евросоюз» с участием посла представительства ЕС в РК Кестутиса Янкаускаса и глав дипломатических миссий стран Европейского Союза, на долю которого уже приходится более 40% инвестиций и почти столько же внешней торговли.

И на этом мероприятии всем было дано понять, что Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) находится под прочным контролем западного капитала. Так, еще ранее была образована межправительственная комиссия (МПК) ТРАСЕКА – программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнерами по организации транспортного коридора «Европа – Кавказ – Азия».

Правда главой постоянного представительства секретариата комиссии назначен по соглашению всех сторон казахстанский чиновник Алмаз Айсин, по иронии судьбы недавно работавший в Евразийской экономической комиссии ЕАЭС. Но его роль будет исключительно координационной для ускорения процесса строительства новых объектов и передачи под управление европейских компаний портовой инфраструктуры на Каспии и всей прилегающей логистики.

Этим и раскрывается истинный смысл Организации тюркских государств и «тюркской интеграции», несущих колониальное порабощение, а также культурное и политическое поглощение. Как видно в этом празднике жизни места для России и Китая не предусмотрено.