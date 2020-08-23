Тюркский союз – объявлена новая цель Украины

23.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевские власти задумали получить статус наблюдателя в Тюркском союзе, чтобы использовать данную международную организацию для оспаривания российского статуса Крыма.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила бывшая ведущая меджлисовского телеканала ATR, а ныне первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас хотим получить статус наблюдателя в Тюркском союзе. Это международная организация, в которую входят тюркоязычные страны. Последней получала статус наблюдателя Венгрия. Мы считаем, что это тоже может быть площадкой, где мы можем поднимать тему Крыма и крымских татар, и тех последствий, с которыми сталкивается народ сегодня, после оккупации», – заявила Джапарова.

«У меня уже по состоянию на сейчас на всех встречах с послами, которые у меня были, я понемногу проговариваю эти наши идеи и, в принципе, готовлюсь, что как только у нас этот процесс формализации закончится, эти наработки уже были переданы официально президенту Украины. Мы теперь ждем возможности запуска этой платформы. Предусматривается широкий круг консультаций, приглашение партнеров и определённые меры для того, чтобы эту платформу оформить в определенные инициативы», – добавила дипломат.

«Насколько я понимаю, там в большей мере будут рассматриваться вопросы безопасности Чёрного моря, Азова и вопросы милитаризации полуострова?» – уточнила ведущая.

«В том числе и главным образом», – ответила Эмине Джапарова.