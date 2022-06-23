Тюрьма, цензура и травля: как поляков заставляют идти против России

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Новости Украины

Зачастую зарубежные политические эксперты, особенно российские, указывают на репрессивный характер киевского режима, но при этом упускают из виду, что такого рода оценки в полной мере относятся и нынешнему польскому политическому режиму.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит польский обозреватель и политолог Матеуш Пискорский, в свое время брошенный за решетку по надуманным политическим обвинениям.

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Аналитики нередко рассуждают о том, что Польша является самой антироссийски настроенной страной Европы. Появляются также мнения о якобы присущей полякам русофобии. Правда, анализом результатов социологических опросов и исследований никто особо не заморачивается. И не учитывается один основный фактор – репрессивность польского режима.

Польский правящий класс не является самостоятельным игроком и даже политическим субъектом. Скорее, так же, как и киевский режим после переворота 2014 года, он всего лишь инструмент правления англосакских кураторов в Центральной и Восточной Европы.

Почти никто не считает Зеленского самостоятельной политической фигурой. Почему тогда многие считают, что самостоятельные решения принимаются в Варшаве? Возможно, одной из причин является ложное представление о более или менее демократической структуре государственного строя современной Польши.

Ранее, до начала 24 февраля российской специальной военной операции, репрессиям подвергались высказывавшиеся за нормализацию польско-российских отношений. Теперь всевозможное давление оказывается и на тех, которые занимают недостаточно проукраинскую и провоенную позицию.

Скажешь что-нибудь про польские национальные интересы, необязательно совпадающие с интересами киевского режима, мгновенно тебя записывают в ряды «агентов Кремля». Репрессии имеют разные формы и усиливаются после очередных поражений ВСУ на фронте.

Самый мягкий вариант – остракизм. Если кто-то дружит с заподозренными в пророссийских симпатиях, его сразу перестанут приглашать на конференции и мероприятия. Это в лучшем случае.

Бывает и так, что если кто-то из твоих друзей сомневается в правоте киевского режима, то тебя могут уволить с работы, отказаться от ранее заключенного контракта. И обязательно удалят из друзей в социальных сетях. Соответственно, люди, придерживающиеся альтернативных и оппозиционных, в данном случае просто не русофобских взглядов, исключены из общества.

Необязательно высказываться публично. Достаточно, что кто-то из ваших знакомых узнает, что у вас немножко другие взгляды, даже если вы лишь намекнули о чем-то, сидя за чашкой кофе во время частной беседы.

Известного польского политолога, профессора Варшавского университета Станислава Беления начали преследовать в СМИ лишь за то, что он ссылался на еще более известного американского ученого, профессора Джона Миршаймера.

Публично прозвучало ужасное обвинение: польский профессор якобы недостаточно «сочувствует Украине».

Власти столичного университета отменили, несмотря на протесты студентов, лекции ученого. Профессор Анджей Запаловский вспомнил публично об исторических фактах геноцида поляков, совершенного украинскими националистами во время Второй мировой войны. Результат: расследование Жешувского университета, где он преподает.

Ну а преподавателей в итоге увольняют под давлением массированной кампании ненависти в СМИ.

С 24 февраля в Польше незаконно блокируются не только сайты российских СМИ (необязательно государственных), но и многих польских, но оппозиционных. Все под предлогом борьбы с российской «дезинформацией».

К операторам и провайдерам Интернета приходят люди из Агентства внутренней безопасности и просто передают списки страниц, которые стоит немедленно заблокировать. Возможности обжаловать данное решение нет.

Автор этих строк в течение трех лет был незаконно лишен свободы. Обвинение: попытка формирования общественного мнения якобы в пользу России. Несмотря на отсутствие состава преступления и доказательств, дело продолжают рассматривать. С мая 2021 года в связи с аналогичными обвинениями в СИЗО находится правозащитник и общественный деятель Януш Недзвецкий. Последним, самим жестоким средством давления являются аресты. Впереди еще одно: несогласных можно просто убивать.

Поэтому стоит задуматься, прежде чем сказать, что поляки «русофобы». Ведь все это не русофобия, а искусственно созданный паралич мышления и страх перед репрессиями. В глубине души многие поляки чувствуют себя частью славянского мира, причем вместе с Россией. Просто боятся это говорить вслух.