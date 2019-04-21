Тюрьма, так тюрьма: противники Порошенко уже думают, по какой статье его сажать

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинцы должны привыкать к тому, что Петр Порошенко находится в тюрьме.

С таким призывом выступил бывший замглавы президентской администрации времен Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Друзья, с послезавтрашнего дня очень важно определить, какое именно уголовное дело должно быть первым. Будет стратегической ошибкой арестовывать Порошенко за что-то сильно заумное, непонятное для людей, спорное или дискуссионное.

Нельзя будет сразу преследовать его за коррупцию, обогащение, отмывание средств, незаконный бизнес, преследование политических оппонентов, подкуп избирателей, вмешательство в правосудие, узурпацию власти, преследование журналистов или ручное управление правоохранительными органами.

Первая мера пресечения должна быть за что-то, вызывающее абсолютное доверие у общества, – за мародёрство, хищения в армии или офшорные кражи в дни наибольших трагедий на фронте.

Люди должны привыкнуть, что он сидит в тюрьме именно по справедливому обвинению. И уже после формирования общественного мнения по первому эпизоду, нужно довешивать ему десятки других военных и государственных преступлений”, – нсаписал Портнов в своем телеграм-канале.

“Тюрьма, так тюрьма”, – резюмировал Портнов, пародируя известную фразу Порошенко насчет предвыборных дебатов с Владимиром Зеленским: “Стадион, так стадион”.