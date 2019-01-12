У аграрной сверхдержавы не идут дела с обновлением флота

12.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Модернизация украинского военного флота на практике сводится лишь к новым заказам для принадлежащего Петру Порошенко завода «Кузница на Рыбальском» (бывшая Ленинская кузня).

Об этом в сегодняшнем выпуске украинского издания «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

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«Планы предполагают модернизацию фрегата «Гетман Сагайдачный». Неофициально называлась и закупка для ВМСУ нескольких сверхмалых подводных лодок, а также оснащение ВМС патрульными самолетами украинского производства Ан-148МП. А еще – дальнейшее строительство бронекатеров типа «Гюрза-М» (до 20 ед.) и десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр» (порядка 8 ед.), а также среднего разведывательного корабля», – пишет Бадрак.

Администрация завода Порошенко утверждала, что предприятие готово выпускать по одному военному катеру каждый месяц.

«Пока же на киевском ЧАО «Кузница на Рыбальском» намерены в течение 2019 г. построить два десантно-штурмовых катера «Кентавр» и два – «Гюрза-М». Планы заложить два катера до 2018 г. на ЗАО «Завод «Кузница на Рыбальском» так и не были реализованы», – пишет Бадрак.

При этом эксперт признает, что катера «Гюрза-М» весьма уязвимы для штормов, не слишком быстроходны и сравнительно слабо вооружены. В состав ВМСУ введено 6 малых бронекатеров, два из которых оказались у России после провокации 25 ноября 2018 г. в Черном море.