У Ахметова бьют тревогу: Украина останется без коксохимии

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Зарегистрированный в Раде проект закона №4167 «О предотвращении, уменьшение и контроль промышленного загрязнения», принятия которого от Украины требуют в контексте выполнения обязательств по декарбонизации промышленности, убьет целые отрасли экономики.

Об этом на совместном заседании комитетов парламента заявил член комитета по вопросам экономического развития Муса Магомедов, на момент выборов занимавший должность гендиректора ЗАО «Авдеевский коксохимический завод», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если этот закон принять он лишит нас в целой отрасли, которая называется коксохимия. В Украине 29 батарей. Построить новую батарею [систему накопления энергии] стоит 500 миллионов долларов. 500 миллионов долларов – одна батарея. То есть для того, чтобы мы по выбросам дотянулись до европейцев, нужно 15 миллиардов долларов на строительство батарей. Украина в состоянии строить одну батарею за 2 года, быстрее не получается. С учетом декарбонизации, которую сейчас начала Европа. И на неё выделяется 1 триллион евро, для того чтобы их промышленность двигалась дальше по Green Deal. Возникает вопрос: каким количеством денег собираются помогать нашей промышленности? Ответа на этот вопрос нет ни у кого. И, на мой взгляд, его не будет», – сказал депутат.