У Ахметова не хватило конвертов на подкуп Рады

06.07.2020Игорь Петров

Украинский Кабмин выстроил схему принятия законов, в которых нуждается бизнес-империя олигарха Рината Ахметова, но работает эта схема не всегда, поскольку денег на подкуп депутатов не хватает.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зе-команда отдала исполнительную властью, вертикаль Кабмина на откуп ахметовским. Мы это поняли еще когда назначали премьер-министра. Как работает этот политический механизм? Голосовали «зеленые» кнопочки за то, что им дали конвертик. И, кстати, заметьте программа провалилась, потому что не хватило всем конвертиков. Они уже не хотят по-другому. Но ахметовские сами виноваты, они их приучили так.

Как экономическая модель этого Кабмина выглядит? Нужно переключить финансовые потоки на бизнес-империю Ахметова, а из этих бизнес-потоков обналичиваем часть денежек и конвертиками за нужное голосование раздаём. Раздаём зеленым кнопочкам, раздаём депутатам из групп «За будущее», «За прошлое» и так далее. То есть нужен финансовый поток. Собственно, над этими работает Кабинет министров.

Зе-команда очень далека от этого всего вопроса, а занимается менеджер Ахметова этим вопросом. Насколько успешно? Ну, пока, видимо, не на 100 процентов успешно, потому что программу правительства провалили. Но работа над этим идет.

Мы видим в электроэнергетике «зеленый тариф», туда перенаправили финансовый поток. Ну, я думаю, что будет еще железная руда и что там есть еще нажитое непосильным трудом. То есть чтобы нам наше государство, которое, естественно, неэффективный собственник, всегда подставляло плечо, руку, ногу и так далее, помогало эффективным менеджерам, которые без государства ни фига не могут», – резюмировал политтехнолог.

Напомним, что украинское правительство возглавил Денис Шмыгаль, ранее работавший менеджером Ахметова.