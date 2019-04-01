У Ахметова обещают поддержать Зеленского, чтобы помириться с Россией

01.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Во втором туре президентских выборов юго-восточные регионы Украины будут голосовать против действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии “Известиям” заявил депутат Верховной рады от расколовшегося “Оппозиционного блока” Евгений Балицкий, входящий в так называемую “группу Ахметова” и попавший под санкции, введенные Москвой против ряда украинских политиков.

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“Мы надеялись, что у Тимошенко или Бойко будет шанс обойти Порошенко. Но тому же Бойко помешал раскол с Вилкулом. Теперь весь юго-восток будет голосовать во втором туре против Порошенко”, – прогнозирует депутат.

По его словам, результат комика Владимира Зеленского весьма убедительный, и никакой админресурс не поможет Порошенко избежать провала.

“Думаю, страну скоро ждут большие изменения. Мы будем консолидировать все усилия для поддержки Зеленского, потому что он молодой, а значит, есть надежда на стабилизацию отношений с Россией, прекращение войны. Надеюсь, у нашей страны будет новое лицо”, – сказал Балицкий.

Напомним, что, по последним данным ЦИК Украины, Вилкул набирает более 4% голосов, а Бойко – около 11,5%, то есть в случае объединения единый кандидат от оппозиции мог пртендовать на выход во второй тур. Сейчас же на втором месте идет действующий президент Порошенко, набирающий чуть более 16%. Лидирует Зеленский, результат которого – почти 31%.