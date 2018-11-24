У Ахметова объявили, что Россия оккупировала Азовское море

24.11.2018, Киев, Владимир Гладков

РФ якобы готовит вооружённые провокации под выборы на Украине для поддержки своего кандидата, но при этом уповать на международные суды тщетно из-за статуса акватории.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина», собственником которого является олигарх Ринат Ахметов и которому принадлежит ряд предприятий в Мариуполе и Бердянске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что Россия объясняет свои действия в Азовском море соответствующим договором, признающим акваторию внутренним морем двух стран, который, по словам журналистов, Москва якобы «навязала» Украине в 2003 году после конфликта вокруг острова Тузла.

«Это существенно ограничивает действия украинских пограничников и позволяет русским вести себя в море как дома», – отметили в сюжете.

Тем не менее, несмотря на статус акватории как внутреннего моря, на Украине говорят об утраченном международном праве на Азове.

«У нас нет чёткой границы территориального моря. Я сейчас могу применять оружие только когда они сделают первый шаг на побережье», – жалуется командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

В МИД Украины уверены, что Кремль манипулирует договором, прикрывая им «фактическую оккупацию Азовского моря».

При этом, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, уповать на международные суды тщетно.

«По внутренним речным коммуникациям они перебрасывают дополнительные силы для того, чтобы рано или поздно организовать вооружённую провокацию, которая пойдёт только им на руку, особенно в плане будущей президентской кампании, когда Россия будет иметь очень серьёзный козырь. И не только Россия, а её кандидат, которого она будет поддерживать на выборах», – заявил эксперт.

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко считает, что Украина при поддержке ООН и Международной морской организации предъявить России требования немедленно прекратить экономическое и военное давление в регионе.

«Но это не всё. Через Международную организацию морского права и торгового судоходства нужно предъявлять второе требование – в случае, если РФ будет продолжать наносить нам такой вред в морях, и наши порты не заработают, исключить Россию из Международной морской организации», – заявил Наливайченко.

По его словам, это принесёт десятки миллиардов долларов убытка «агрессору».