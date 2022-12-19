У Ахметова причитают: на восстановление энергосистемы уйдут годы

19.12.2022  08:56 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Происшествия, Украина, Энергетика


До относительно приемлемого уровня генерации Украине необходимо порядка двух-трех недель восстановительных работ при условии, что Россия не нанесет новых ударов.

Об этом в эфире телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исполнительный директор крупнейшей частной энергокомпании Украины ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, Дмитрий Сахарук

До относительно приемлемого уровня генерации Украине необходимо порядка двух-трех недель восстановительных работ при условии,...

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«В настоящее время ситуация стабилизируется, генерация постепенно восстанавливается. Уже вышли на номинальную мощность почти все атомные энергоблоки», – сказал Сахарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, в большинстве регионов продолжаются аварийные отключения вне графиков, которые необходимы для стабилизации энергетической системы.

«Сейчас мы говорим в контексте этой зимы. Так что стабилизировать систему мы можем только путем максимального восстановления до того уровня, который дает возможность работать генерации. Для этого, если нет обстрелов, нужно две-три недели и генерация будет возвращаться к объему, который сейчас возможен», – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Впрочем, он добавил, что «если говорить о восстановлении, которое было до обстрелов, начиная с октября месяца, то на это пойдут годы».

При этом председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире транслируемого по украинским каналам телемарафона призвал украинцев запастись водой и зарядить устройства, поскольку из-за похолодания и начала рабочей недели в стране ожидается значительный дефицит электроэнергии.

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