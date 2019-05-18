18.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Украина
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У Ахметова раздают Зеленскому советы, как «возвращать» Крым

Чтобы крымчане лучше относились к Украине, Киеву необходимо остановить блокаду полуострова, вернув водоснабжение и электричество с материка.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил нардеп Александр Вилкул, представляющий осколок «Оппозиционного блока», ориентирующийся на олигарха Рината Ахметова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс и Крым – это две части одной большой проблемы. Безусловно, первым будет решён вопрос Донбасса. Каким образом это будет сделано, в принципе, логика прописана в Минских соглашениях.

Крым – это вторая часть большой проблемы. Наверное, это будет дольше. Но для того, чтобы делать так, чтобы Крым правда стал Украиной, и крымчане Украиной, надо не устраивать блокады, а дать в Крым воду, включить электроэнергию, чтобы поезд ходил до Симферополя, и крымчане тогда будут лучше относиться к нашей стране», – рассказал политик, отвечая на вопрос, как он себе представляет себе путь возвращения Крыма при прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

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