У Ахметова сообщили, что украинцев согреет уголь из Колумбии

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Судно с 73 тыс. тонн угля марки Г ищ Колумбии прибыло в порт “Южный” Одесской области, перелает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

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В компании говорят, что новая партия угля позволит ДТЭК продолжить накопление угля на складах теплоэлектростанций, чтобы зимой ТЭС стабильно обеспечивали Украину светом и теплом.

В настоящее время в порту “Южный” осуществляется разгрузка судна. После чего уголь отправится на теплоэлектростанции ДТЭК. По состоянию на 20 сентября запасы угля на станциях ДТЭК составляют 756 тыс. тонн.

“Уже в октябре энергосистему Украину ждут пиковые нагрузки, поэтому тепловой генерации необходимо будет работать в усиленном режиме. Для успешного прохождения отопительного сезона мы усиленно наращиваем запасы на складах, – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук. – За 8 месяцев наши шахтеры добыли почти 15 млн угля. Также мы законтрактовали 388 тысяч тонн угля за границей. Мы хотели купить уголь на украинской энергетической бирже по цене Роттердам +. Однако все 12 сессий торгов закончились безрезультатно – поставщиков по такой низкой цене не оказалось. Мы продолжаем делать максимум, чтобы наши ТЭС были с углем”.

Всего компания законтрактовала пять балкеров с углем из Колумбии. Три уже прибыли в Украину, еще одно ожидается на следующей неделе, и последнее – в октябре.

В то же время, за восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.