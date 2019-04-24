У Ахметова требуют вернуть советские знамена украинским карателям

24.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевский режим на протяжении пяти лет пытался стереть из памяти народа Украины подвиг победы над фашизмом, подменив его ложными понятиями и образами.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Константин Павлов, входящий в подконтрольную олигарху Ринату Ахметову часть расколовшегося Оппозиционного блока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через несколько дней миллионы украинцев будут праздновать День Победы во 2 мировой войне, это если официально. А неофициально, по-народному – День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Этот праздник действительно объединяет миллионы людей по всей стране, разные поколения потому, что это праздник народа-победителя и нас, потомков победителей фашизма.

Правда, в последнее время не только этот праздник, но и сам подвиг народа пытались не только замолчать, но и стереть с памяти, подменить понятия, переписать историю. Не вышло и не выйдет», – сказал Павлов.

Также он рассказал, как в прошлом году из краеведческого музея Кривого Рога были изъяты бесценные реликвии Великой Отечественной войны, и потребовал немедленно их вернуть.

«Дело в том, что в 2018 году в городе Кривой Рог, после торжественных мероприятий по поводу дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, по явно надуманного делу, из местного краеведческого музея, были изъяты и вывезены в неизвестном направлении настоящие боевые флаги частей, которые освобождали город от нацистов.

Эти флаги – священная реликвия для сотен тысяч жителей Кривого Рога – как воинов-освободителей, так и их детей, внуков и правнуков. И, несмотря на истерики мракобесов типа Вятровичей, эти флаги на местных торжествах с гордостью несли и герои-гвардейцы нашей части Национальной гвардии Украины – той части, бойцы которой с первых дней исполняют свою обязанность в зоне АТО и защищают Украину.

Поэтому мы категорично требуем, чтобы эти исторические реликвии – боевые флаги частей, которые воевали за нашу землю и освобождали не только Кривой Рог, но и много других городов Украины, были немедленно возвращены городу», – добавил парламентарий.