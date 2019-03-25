У Ахметова уже согласны на “клоуна” и призвали “31 марта послать Петю на йyx”

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Видная экс-регионалка из команды Рината Ахметова Елена Бондаренко призвала своих сторонников голосовать на выборах за Юлию Тимошенко или Владимира Зеленского, чтобы не допустить Петра Порошенко во второй тур, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она написала на своей страничке в соцсети.

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“31 марта все пети летят на йух. Так что готовьтесь к накату, дорогие мои единомышленники. Осталась неделя, но самая сложная и опасная. Допросы, обыски, травля и общая атмосфера запугивания – все это я предполагаю как обязательный элемент последней недели перед выборами. Но! 31 марта мы все должны послать петю на йyx. Даже если вместо него президентом станет клоун”, – написала она на страничке в соцсети.

Также Бондаренко указала на то, какой будет последняя линия обороны проигрывающего главы государства.

“В связи в этим есть у меня свои соображения на предмет – что будет предпринимать Петр Порошенко для того, чтобы остаться Президентом?! Казалось бы, все под контролем. Ан, нет. Рейтинг – кот наплакал, антирейтинг – выше крыши. Надо как-то что-то делать.

Вариантов не особо-то и много. Один – это отмена и перенос выборов ( очередное военное положение, какое-нибудь, какое-нибудь ЧП) или пересчет/подтасовка, которые надо чем-то обосновать.

Более модной темы, чем “русское вмешательство” быть сейчас не может. Под это можно подогнать абсолютно все – московська зозуля Юля, вояжи Бойко-Медведчука, фабрики ботов в Ольгино… почему бы самых гиперактивных и агрессивных пользователей соцсетей не обозначить как агенты Москвы, руки Кремля, языки ФСБ?! Прекрасно же сработает! Прокатит! Вон их сколько развелось сейчас – и в твиттере, и в телеграме, и в фейсбуке, и в youtube. Причем, среди них – масса откровенных националистов, которые чехвостят Порошенко похлеще идеологических оппонентов. Есть и те, кто уехал на заработки – кто в Россию, кто в Казахстан, Польшу, Чехию, за кудыкину гору. Их тоже легко обозначить врагами и ботами – они ж где-то за кордоном. Даже вошкаться с допросами и обысками не надо.

Красиво?! Отлично просто!

Достанется, думаю, и еще еле дышащим непровластным медиа – каналам НЬЮСВАН, 112, НАШ, сайтам типа Вести и Страна, любым блогерам, экспертам, журналистам и общественникам, кто публично критикует Порошенко и его режим. Все они будут представлены миру как кремлевские провокаторы и подстрекатели. Закручивание гаек – известный ему метод. До этого прекрасно работавший.

В противном случае Порошенко ждет срок в тюрьме, уничтожение его бизнес-империи и незавидная роль родных в изгнании”, – резюмировала экс-регионалка.

По ее мнению, в случае проигрыша Порошенко, посадить его – “раз плюнуть”.

“Наличие политической воли – и он в камере. И зарубежные друзья его не будут против. Все вот эти премьеры, канцлеры, МИДовские работники, функционеры МВФ, НАТО И Госдепа испарятся и отключат телефоны, как когда-то отключали в 2014, сразу после майданного соглашения. С проигравшими мало кто хочет общаться”, – добавила экс-депутат.