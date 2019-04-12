У американцев с Крымом связаны дурные воспоминания

12.04.2019, Москва, Максим Карпенко

США прекрасно помнят, как советские корабли таранили их боевые единицы в Черном море, поэтому не станут напрямую помогать Украине осуществить очередной прорыв границы возле Крыма.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил российский публицист, политконсультант Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Керченский пролив почти по всей своей ширине очень мелкий, как и все Азовское море, и там прокопан посредине пролива судоходный канал. Установлен четкий порядок прохождения. Идти можно только с разрешения капитана над Керченским портом и только с лоцманской проводкой. Выстраиваются суда в цепочку, и ведут их опытные знатоки этого канала, четко указывающие, куда и когда повернуть. Без этого любое судно сядет на мель…

Поэтому американские моряки могут помочь украинским только тем, что напомнят им о соблюдении этих правил. Лезть в стрельбу они точно не станут.

Они имеют печальный опыт попыток нарушить государственную границу еще Советского Союза, когда наши боевые корабли просто их таранили и вынуждали повернуть. Так что повода для введения военного положения американцы Порошенко не дадут», – заявил Вассерман.