У Анкары в Казахстане возникли проблемы с наследием кровного врага Эрдогана

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Большая часть правящей элиты в Казахстане являются выпускниками школ, организованных по всему миру турецким проповедником Фетхуллахом Гюлленом, которого в Турции считают организатором неудавшихся переворотов в 2013-м и 2016-м годах.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил эксперт по востоку Иван Стародубцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стародубцева, после развала СССР Гюллен обратил серьезное внимание на бывшие мусульманские республики, в том числе и на Казахстан.

«Делались огромные инвестиции Гюленом в развитие сети своих школ. При этом, акцент делался на Африке, на странах третьего мира, после распада Советского Союза был сделан серьезнейший акцент на вновь образовавшихся государствах. Из России его довольно быстро попросили, а из других стран не попросили. А что, он дает приличное образование. Мальчик отучился в школе в каком-нибудь Нур-Султане, а до этого Астана, а до этого не помню что, Целиноград, по-моему. Вот, мальчик, отучившийся в этой школе, имеет очень приличное образование, конкурентное на рынке труда. А то, что ему промыли при этом мозги – ну, издержки производства. Запустили их и вырастили, действительно, в Казахстане, – это одна из тех стран, где элита в значительной степени является выпускниками тех самых гюленовских школ. Сейчас приходит Турция, она говорит о том, что Гюлен – это опасность для всего мира, пытается заместить Гюлена собой, своими школами. Но пока не работает, там они очень плотно окопались», – заявил Стародубцев.