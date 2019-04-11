У арестованного «правосека» нашли книгу «Сакральные смыслы Новороссии»

11.04.2019, Москва, Андрей Соколов

ФСБ накануне арестовала проживающего в Москве активиста запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор» Игоря Пирожка. В СМИ появилось видео задержания, где в числе обнаруженных на квартире у Пирожка книг среди нацистской макулатуры оказалась книга «Сакральные смыслы Новороссии» сотрудника Института стран СНГ Кирилл Фролова.

«Также у «правосека» обнаружена переизданная мной книга исповедника Православия и галицко-русского патриота Семена Юрьевича Бендасюка, судимого в 1912-м году вместе с мирянином Максимом Колдрой и святым мучеником Максимом Сандовичем «Историческое происхождение украинского сепаратизма» (первоначально вышла во Львове в 1938 году). Как же они туда попали? Отвечаю. Эти книги широко распространены, продаются во многих книжных магазинах, и Пирожок их легко мог приобрести с целью тщетной попытки «опровергнуть» их и изложенные в них факты с позиций «историософской ереси украинства». Их внимательно, «под лупой», читают противники и, надеюсь, увидев это, их начнут столь же внимательно читать сторонники, ибо тема общерусского единства Русской Церкви и «анатомия « проекта Украины как анти-России сейчас актуальны, как никогда», – пояснил Фролов «ПолитНавигатору».

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Автор предоставил для публикации главу из книги «Сакральные смыслы Новороссии»:

«…Создание и цели Новороссии были направлены на освобождение Россией православных славян, греков и арабов от иноверных захватчиков. Новороссия была ключевым плацдармом для строительства Православной Российской империи, создание Новороссии полно ясными православными цивилизационными геополитическими смыслами.

И знаменитый подвиг России по созданию, колонизации, индустриализации и урбанизации Новороссии не может быть должно оценен вне этого контекста. А подвиг этот велик.

К моменту создания Новороссийской губернии на большинстве ее территории было буквально Дикое поле, земля без оседлой жизни, только в Восточной Новороссии, на Донбассе, земли русских донских казаков, были обжитыми и цивилизованными, да Запорожская Сечь, территория русских казаков, которым матушка Екатерина предложила огромные российские границы на Кубани и Кавказе, огромные земли обживать и охранять, веру Православную отстаивать и насаждать, то есть делать то, что они делали всегда.

В ликвидации Запорожской Сечи не было вообще никакого национального подтекста, это была православная русская Сечь, которая, оказавшись не на границах, а внутри России, с появлением эффективной регулярной армии, потеряла смысл.

Так вот, в эпоху Николая Первого, население Новороссии приблизилось к двум миллионам человек, проводилась грандиозная индустриализация, возникал Донбасс как промышленное сердце России, создавались южные столицы Российской Империи – Екатеринослав и Херсон, порты и культурные центы, такие как Одесса с Новороссийским императорским Университетом.

Что важно. Новороссия заселялась выходцами из великорусских губерний, совсем немного – из левобережной Малороссии. В основном великорусских. В Новороссии великорусские крестьяне освобождались от крепостной зависимости, Новороссии были нужны свободные и энергичные люди – строить города, дороги, заводы, верфи.

Есть трогательная история об основании города Николаева, когда в день венчали до 60 пар – крепостных девиц из Костромской губернии ставили на плацу у кафедрального собора, приводили к ним солдат из Калужской, те выбирали невест и венчались, Империя освобождала их от крепостной зависимости и солдатского тягла, давала достойные земельные наделы – строить Новороссию! То есть Новороссия – это великорусская, а не малороссийская земля!

Все было элементом ключевой цели. Новороссия с ее новыми городами, заводами и портами – это плацдарм России для освобождения православных Балкан, Константинополя и Святой Земли от иноверного ига, на эту тему, пророчески анализируя будущее, митрополит Антоний (Храповицкий), писавший сто лет назад, что Сирия – вот место для русского хлебопашца и ремесленника, и вот теперь Башар Асад делает русский языком образования в Сирии…

Вернемся в Новороссию. Еще при императрице Елизавете Петровне основана Славяно-Сербия, на русской земле донских казаков – Луганщине, где позже Владимир Даль писал свой знаменитый словарь «живого и великорусского языка».

Славяно-Сербия- это земля для того, чтобы уничтожаемые Османской империей православные братья-сербы временно пересилились сюда, отдышались, оставили в безопасности семьи и отправились освобождать православную Сербию!

При Екатерине в Приазовье создается Новая Греция, греки на русской земле создают город Пресвятой Богородицы Мариамполь, то есть Мариуполь и заселяют Приазовье, чтобы, как и сербы, из православной русской Новороссии сделать плацдарм для освобождения союзной православной России православной Греции.

А чтобы укрепить союз православных народов во главе с православной Россией в Новороссии создаются столичные города, «южные столицы» Российской империи – Екатеринослав и Херсон. Корабельный цех России – Николаев строится для освобождения православных Балкан и нового Воздвижения Креста над Святой Софией!

Создается и «южная Пальмира Российской Империи»- Одесса. Одесса – это не только город промышленности и торговли, но и РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НОВОРОССИИ! Здесь создается НОВОРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ!

Пророком Новороссии стал святой митрополит Херсонский Иннокентий!

Воином Новороссии стал Александр Суворов, при котором был основан Новороссийский город Тирасполь, стратегическая точка старта освобождения православных молдаван, славян и греков.

Русский плацдарм освобождения православного мира Новороссия был создан. Но национальная катастрофа 1917 года более всего ударила по Новороссии. Даже имя ее было запрещено и заменено на безликий «Юго-Восток Украины», что вообще ложь. Новороссия – это Юго-Запад России.

Украинизация – это геноцид исторической памяти русского народа. Тотальной украинизации подверглась Малороссия, еще более жесткой – Новороссия.

Интереснейшая, но малоизвестная страница истории – это ленинско-троцкистский период, совершенно превратно трактуемый историками-самостийниками. А между тем первые 20 лет «Радянськой Влады» являются поистине золотым веком самостийщины. Тотальная украинизация, проводившаяся на фоне геноцида русского народа, разгрома русской культуры, Церкви, уничтожения интеллигенции, была важной составной частью ленинской национальной политики.

На службу большевикам перешли многие члены ТУП (Товарищества украинских постепенцев – главной сепаратистской организации того времени), такие «столпы», как Грушевский и Винниченко.

В 1923 году было выпущено знаменитое постановление ЦК ВКП(б) об обязательной украинизации. Согласно этому постановлению, условием трудоустройства, независимо от образования, научной степени и т.д., стала справка об окончании курсов «украинознавства».

Тотальная насильственная «украинизация» охватила в эти годы пространство от Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья.

«Несдавшихся врагов», как известно, уничтожали. В связи с этим стоит отметить, что человек, с именем которого неразрывно связан страшный голод 30-х годов, председатель СНК УССР с 1923 года Чубарь (именно он подписал печально знаменитое Постановление СНК УССР «О борьбе с саботажем в хлебозаготовках» от 6 декабря 1932 г.), одновременно являлся ярым большевистским «украинизатором».

Очень поучительно также проследить географию большевистского геноцида. Он охватил в первую очередь зажиточные края – Волынь, Полтавщину и т.д., бывшие испокон веку оплотом именно русских консервативных, охранительных сил.

Волынь практически не была затронута революцией 1905 года, в ней полностью отсутствовали сепаратистские настроения. Именно на Волыни, как это сегодня ни удивительно, проживало больше, чем где-либо, членов «Союза русского народа».

Одним из главных духовных центров всей Руси, в том числе Волыни, была Почаевская Лавра, а духовным вождем того времени – архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) – выдающийся православный богослов, и Почаевский наместник архимандрит Виталий (Максименко), считавшийся неформальным «диктатором края». Без его благословения ни один депутат не мог быть избран в Госдуму. А Полтавщина? Именно здесь вспыхнуло некогда восстание Матфея Пушкаря против Выговского, пытавшегося повернуть Малороссию назад к Польше, именно полтавский полковник Искра обнародовал факт измены Мазепы. Полтавская земля дала миру великого русского писателя Гоголя.

С историей этого края связан характернейший эпизод: когда на Полтавщину приехал с агитационными целями знатный «самостийник» Чубинский (автор гимна «Ще не вмерла Украина»), он был попросту избит полтавскими крестьянами.

Советская власть продолжала политику «украинизации» и после второй мировой войны. В те же годы в результате операции «Висла» было депортировано более 230 тыс. лемков – карпаторусской народности, традиционно русофильски ориентированной. Массовым репрессиям подверглись карпатороссы, обитатели западной части Карпат. А ведь закарпатские русины, несмотря на многовековые усилия по их ассимиляции и неоднократный геноцид, всегда были в авангарде русофильского движения.

Так, в 1939 году на местном референдуме 82% населения высказались в поддержку русского языка. Однако карпаторусская элита была уничтожена при Сталине без всякой амнистии, а закарпатские русины переименованы в «украинцев».

Отметим также, что именно советская историческая наука легализовала терминологический и понятийный аппарат «самостийной» школы, замалчивая, за редким исключением, подлинно национальную, общерусскую историко-культурную парадигму.

Показательно: в СССР в каждом городе были памятники и улицы имени Тараса Шевченко, но в то же время талергофская трагедия, карпато-русская борьба, большевистская политика украинизации – все это оказалось наглухо закрыто в зоне умолчания.

Будем же уничтожать эту «зону умолчания». Напомним о Северской Руси от Чернигова до Сум и нынешнего Харькова, выделенную в отдельную часть Руси еще в «повести временных лет» преп. Нестора Летописца. Северская Русь воссоединилась с Россией еще в 1503 году. Сам Харьков был основан в 17 веке как город русских беженцев из Юго- Западной Руси, гонимых Речью Посполитой.

Украинизация Новороссии

Территория Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, нынешних ДНР и ЛНР (Луганшина – земля русских донских казаков), колонизованных императрицей Екатериной Великой и именовавшихся Новороссией, были присоединены в 1922 году к Украине большевистским режимом волюнтаристским путем.

Тогда же, в 1920- е годы большевиками была проведена первая насильственная украинизация, ставшая геноцидом русского большинства этих территорий – В НОВОРОССИИ БЫЛИ ЗАКРЫТЫ И ЗАПРЕЩЕНЫ ГАЗЕТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, практически не осталось русских школ.

В «независимой Украине», даже при «пророссийских» Кучме и Януковиче Новороссия подверглась этноциду. Политика большевиков была продолжена властями независимой Украины, грубо попирающей стандарты международного права, отказывающей русскому языку в праве на государственный статус, запрещающей даже историческое наименование наших Земель-имена Новороссия, Таврия, Славяно-Сербия де-факто запрещены к употреблению. Русский язык запрещен даже в Луганской области-родине его великого исследователя Владимира Даля!

Так уничтожается наша историческая память и национальное самосознание!

Гуманитарный этноцид усугубляется экономической эксплуатацией. Донбасс и Новороссия кормят всю Украину, но бюджет перераспределяется в пользу западных областей. Президент Кучма, которого Юго-Восток поддержал всеми своими силами, цинично обманул нас и не ввел ни государственный статус русского языка, ни развернул свою политику в сторону братской единоверной России!

ВСЕ ЭТО БЫЛО ДО ТУРЧИНОВА С ПОРОШЕНКО, НОВОРОССИЯ ЧУЖАЯ НА ЛЮБОЙ УКРАИНЕ И НЕСОВМЕСТИМА С НЕЙ. НО НОВОРОССИЯ СОПРОТИВЛЯЛАСь ВСЕГДА. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – НОВОМУЧЕНИКИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В НОВОРОССИИ. Их жития собраны в книге протоиерея Николая Доненко «Наследники Царства» (Симферополь, 2000 г.).

Будем объективны, и покажем разницу между линиями Троцкого и Сталина. Троцкий – это украинизация Новороссии, а Сталин – это индустриализация Новороссии, Харькова, Екатеринослава и Александровска, Запорожья. Противостояние этих линий – это фактор поражении России. Мало было индустриализовать Новороссию, нужно было вырвать ее из УССР, которая стала бы аграрной республикой и не смогла бы никуда отделиться.

Приведем свидетельство о Херсонском, Скадовском священномученике протоиерее Иоанне.

На допросе в НКВД на вопрос «Как вы относитесь к дореволюционной России» он ответил следующее:

«Я националист и люблю Россию. Я люблю Россию в том виде, в каком она существовала до революции, с ее мощью величием, с ее необъятностью, с ее завоеваниями. Происшедшее после революции дробление России и, в частности, выделение Украины, Белоруссии и т.д. я рассматриваю как явление политического упадка, тем более печального, что для этого дробления нет никаких оснований.

Украинцы и русские всегда составляли единое целое. Украинцы и русские один народ, одна нация, и выделять Украину в какой бы то ни было форме из общего целого нет никаких оснований» (Цит. соч., стр. 273).

А Одесская епархия Русской Церкви стала оплотом Русской Церкви в Новороссии, ее лучшие люди были сожжены нацистской хунтой 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзом.

Вдумаемся в слова святого мученика Новороссии отца Иоанна Скадовского о том, что «украинство» – это следствие деградации, отпадения от православного русского мира.

Для Новороссии также как нельзя актуально звучат слова мучеников Талергофа столетней давности. Вспомним эту актуальнейшую историю. Тогда в ответ на рост русского возрождения в подвластных ей областях Австро-Венгрия развязала геноцид.

Сначала было проведено несколько показательных процессов над священниками и мирянами, переходившими в православие и говорившими по-русски. Это так называемые «Процесс Ольги Грабарь» (1882), первый и второй Мармарош-Сигетские процессы (1912-1914) над закарпатскими крестьянами, целыми селами переходившими в лоно Православной Церкви (более 90 человек осуждены, тысячи же крестьян несколько лет жили на осадном положении), процесс Максима Сандовича и Семена Бендасюка (1914), процесс доктора богословия Ф. Богатырца и «Дело братьев Геровских» на Буковине (1912-1914).

Затем, когда разразилась первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана сеть концлагерей. (Самый известный из них – Талергоф, близ г. Грац в Австрии.) В первое время было уничтожено более 60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали в Россию, еще около 80 тыс. было уничтожено после первого отступления русской армии, в том числе уничтожено около 300 униатских священников, заподозренных в симпатиях к православию и России. Эти сведения приводит польский депутат Венского парламента А.Дашинский. (Все русские депутаты этого парламента были расстреляны.) («Временник», Львов, 1938 г.).

Вот что писал об этих событиях галицко-русский историк В. Ваврик: «Австро-мадьярский террор сразу на всех участках охватил прикарпатскую Русь… Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали не только прислужниками Габсбургской монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа… они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников. Достаточно взять в руки украинскую газету «Дiло», издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом в глазах «украинских патриотов», поэтому доносы с их стороны сыпались на русских людей, как град из черной тучи…

Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице… В селе Маковисках на своих прихожан доносил священник-униат Крайчик. В селе Сосница «мужи доверия» украинцы Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир и другие донесли на своих односельчан, на основании их доноса крестьян повесили… Двоих – Николая Смигоровского и Андрея Гардого мадьяры-уланы привязали к своим седлам и волокли четыре километра до села Задубровы и обратно, потом повесили на вербах. В Станиславской тюрьме на Дуброве расстрелы шли с утра до вечера…

Талергоф… В дневниках и записках талергофских невольников имеем точное описание этого австрийского пекла. Первую партию русских галичан пригнали в Талергоф 4 сентября 1914 года. До зимы 1916-го в Талергофе не было бараков. Сбившийся в кучу народ лежал на сырой земле под открытым небом, выставленный на холод, мрак, дождь и мороз…

Священник Иоанн Мащак под датой 11 декабря 1914 года отметил, что 11 человек загрызены вшами. По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто висели и без того люто потрепанные мученики, происходила «анбинден» – славная немецкая процедура подвешивания за одну ногу.

Изъятий не было даже для женщин и священников…Но все-таки пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же. Немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина-русина, как этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля Тимчука, доносчика и палача, который выражался о родном народе как о скотине. Он был правой рукой палача Пиллера, которому давал справки об арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец – униатский попович Чировский, обер-лейтенант австрийского запаса… Все невольники Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача». (В.Ваврик. Терезин и Талергоф. – Филадельфия, 1966 г.)

А вот свидетельство еще одного узника Талергофа, М.А. Марко: «Жутко и больно вспоминать о том тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат, вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души становился не только на стороне физических мучителей части своего народа, но даже больше – требовал этих мучений, настаивал на них… Прикарпатские «украинцы» были одними из главных виновников нашей народной мартирологии во время войны» (Галицкая Голгофа. – США, Изд. П.Гардый, 1964).

Безусловно, «украинцы» и «украинство» – это похороны исторической Малороссии, и Россия обязана открыть на это глаза сами малороссом, и на эту тему я обязуюсь выполнить свой долг православного эксперта.

Но сейчас важно четко и недвусмысленно сказать- НОВОРОССИЯ- ЭТО БОРЮЩАЯСЯ СВЯТАЯ РУСЬ ЗА ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!».