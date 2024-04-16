У армии России всё есть для форсирования Днепра – Хайруллин

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Россия создала речную флотилию, которая поможет войскам форсировать Днепр.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Форсировать Днепр в двух местах у нас есть возможность, у нас всё готово. У нас уже создана специальная речная флотилия как раз под эти речные бои. Очень мощная флотилия», – сказал Хайруллин.

«И это совпадает с воплями той стороны, что русские вот-вот, к лету, начнут большое наступление. Вот, я думаю, большое наступление и будет заключаться в том, что ещё на двух основных направлениях в строй войдут ударные группировки, способные проламывать многоярусную оборону укропов», – добавил военкор.