У Авакова хотят раздать «Джавелины» тербатам

25.12.2021  18:39 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина
Новости Украины

Компенсировать колоссальный перевес военного потенциала России поможет «свободолюбивый украинский народ».

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Компенсировать колоссальный перевес военного потенциала России поможет «свободолюбивый украинский народ». Об этом говорили участники...

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«Если мы построим территориальную оборону по примеру Финляндии или по примеру Эстонии, где добровольцы имеют доступ даже к «Джавелинам», то у нас будет действительно возможность защищать Украину даже в случае прямого военного вторжения РФ», – сказал соратник Арсена Авакова, куратор террористического сайта «Миротворец» Антон Геращенко.

«Известно, что даже военные бюджеты Украины и РФ нельзя сравнивать – у нас это 5 млрд. долларов, в России это 70 млрд. долларов. У нас разная численность вооружённых сил, у нас разные технологические возможности, у нас нет ядерного оружия и самолётов в таком количестве, как у РФ. Но у нас есть свободолюбивый украинский народ, который готов защищать свою страну, если государство даст оружие в руки сотням тысяч добровольцев, организует их, научит их, дисциплинирует.

Тогда у нас есть шанс на то, что враг, понимая, что мы нанесём ему огромный ущерб, не пойдёт на то, чтобы вторгаться в нашу страну или забирать нашу территорию», – рассказал Геращенко.

В свою очередь, эксперт «Центра оборонных стратегий» Виктор Кевлюк посчитал, что территориальной обороне не стоит иметь высокотехнологичного вооружения, и достаточно людям раздать стрелковое оружие.

«Швейцария – единственная страна, которая свои вооружённые силы комплектует на основании милиционного принципа, то есть всё население страны готово к обороне. Их позиция – миллион немного обученных граждан с элементарным стрелковым оружием собирается по сигналу, делает по одному выстрелу, и стотысячная армия профессионалов перестаёт существовать как явление. Добровольцы идут на завтрак, после этого возвращаются к проблеме захоронения вражеского войска.

Соответственно, территориальная оборона где-то так и должна выглядеть. Там не нужно высокотехнологических систем, я не говорю, что их там не должно быть, их не надо много. Нужно иметь людей, которые обучены элементарному военному делу, неплохо стреляют и готовы защищать свою страну», – предложил Кевлюк.

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