Выборы
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18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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У Авакова накрыли сеть колл-центров, работающих на уменьшение явки на выборах

В МВД призывают граждан Украины не верить звонкам якобы из колл-центров с предупреждением не приходить на выборы президента, сообщает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Буквально на днях появилась информация от сети „Опора“, мы начали уголовное производство по этому факту: в разных областях появляются колл-центры, которые запугивают людей, чтобы они не шли на выборы», — заявил руководитель координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах, советник министра внутренних дел Иван Стойко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

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По его словам, эта схема работает на уменьшение явки избирателей на выборах.

«Людей запугивают тем, что на участках могут быть драки, потасовки, взрывы и так далее… Мы обращаемся к гражданам Украины: не поддавайтесь на такие провокации, вы защищены, у нас достаточно сил, чтобы выборы прошли спокойно и легитимно», — заверил советник министра.

В целом, по словам Стойко, в МВД поступило 3305 заявлений с информацией о нарушениях, открыто 175 уголовных производств по фактам нарушений, связанных с избирательным процессом, 24 людям предъявлено подозрение.

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