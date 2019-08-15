У Авакова негодуют: наводчик ДНР вышел на свободу по закону Савченко

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Житель Мариуполя, осужденный во времена Порошенко на 9 лет по обвинению в корректировке огня по Мариуполю с позиций ДНР, вышел из тюрьмы по “закону Савченко”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

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“Осужденный на 9 лет… Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону Восточный в Мариуполе, сегодня выходит на свободу. Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но, по закону “Савченко”, сегодня выходит на свободу”, – написал Аброськин.

Он заявил, что выходит на свободу “виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя и ранении 117 наших граждан”.

Ранее суд принял решение освободить из мест лишения свободы антимайдановца Игната Кромского (“Топаза”), приговоренного к 8 годам лишения свободы за участие в гражданских акциях Антимайдана. Суд перечислил срок заключения Кромского в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда с учетом срока ареста, так называемый закон Савченко, и пришел к выводу, что он отбыл назначенный приговором 8 лет наказания и даже больше.