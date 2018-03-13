13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Выборы, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина

У Авакова пообещали охранять российские избирательные участки на Украине от нацистов


Полиция обещает усилить охрану российских дипломатических учреждений на Украине в день голосования на выборах президента Российской Федерации, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, комментируя недавние угрозы праворадикалов атаковать российские дипучреждения в день выборов.

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“Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена”, – отметили в МВД, отметив, что обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение Национальной гвардии Украины, полицейские подразделения будут дежурить вблизи их расположения.

Общее количество личного состава, который будет привлекаться для охраны, еще не определено.

Напомним, дипломатические представительства РФ на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Ранее ВО “Свобода”, “Правый сектор” и “Национальный корпус” обещали блокировать российские дипломатические учреждения в Украине 18 марта во день выборов президента РФ с 8:00 до 20:00.

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