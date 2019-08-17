У Авакова рассказали, как «копают» под Луценко

17.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Уголовное дело в отношении замминистра-взяточника Юрия Грымчака расследовалось в режиме секретности и под прикрытием другого производства, чтобы не узнал близкий друг обвиняемого – генпрокурор Юрий Луценко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко, которого считают приближенным к министру МВД Арсену Авакову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Геращенко, секретность объяснялась тем, что генпрокурор Украины Юрий Луценко является другом задержанного Грымчака и мог навредить следствию.

«Было это дело начато в рамках дел Майдана по нападению на Татьяну Черновол, которое было 5,5 лет назад. Говорить, что как-то дело о нападении на Татьяну Черновол привязано к делу о вымогательстве денег у предпринимателя, мягко говоря, в суде будет звучать достаточно сложно.

Я понимаю, что есть другой момент – прокуроры и сотрудники НАБУ понимали, что, если это станет известно Юрию Луценко, то он может предупредить господина Грымчака, и именно поэтому шли таким путем, когда это дело подкладывалось под другие дела, которые не могут быть под вниманием генерального прокурора.

Общеизвестный факт, что Юрий Витальевич, он друг Юрия Грымчака и, видимо, с этим тоже были связаны определенные моменты», – заявил Геращенко.