У Авакова рассказали про чемоданы с деньгами для подкупа

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Министерстве внутренних дел Украины призывают местные органы власти воздержаться от дополнительных соцвыплат на этот период, так как это является одним из элементов подкупа избирателей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«На сегодня ни один из кандидатов в президенты Украины не обратился к своим сторонникам и не сказал им: «Дорогие друзья, в дальнейшем избирательная кампания будет проходить на волонтерских началах. Извините, мы не дадим вам денег, потому что это запрещено законом и запрещает наша совесть», — заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

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По словам советника, тот факт, что ни один из кандидатов в президенты не сделал такого заявления, означает «опасность, к которой готова правоохранительная система: чемоданы с деньгами стоят, возможно, в офисах политических партий, стоят дома в конкретных организаторов избирательной кампании и ожидают своего подходящего времени».

Варченко заверил, что в таких случаях не удастся «договориться, чтобы правоохранители закрыли на это глаза».

«То есть, мы готовы к тому, что есть какая-то часть кандидатов в президенты, которые попытаются сыграть в такую игру. Мы будем реагировать на каждый факт, о котором станет известно, независимо от того, какого кандидата будет касаться эта информация», — заверил советник министра.

Он также напомнил, что МВД располагает информацией о фактах подкупа избирателей с использованием админресурса в виде предоставления материальной, финансовой помощи. В этом контексте он подчеркнул, что в условиях избирательной кампании такая помощь имеет неоднозначный характер.

«Мы обращаемся ко всем органам государственной власти и местного самоуправления в Украине, которые имеют такую практику (соцвыплат): на время избирательной кампании воздержаться от того, чтобы реализовать такие проекты, за исключением тех случаев, когда средства нужны безотлагательно на спасение жизни или здоровья я гражданина », – сказал Варченко.