15.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  399 просмотров
Крым, Спецслужбы, Украина

У Авакова угрожают активно работающими в Крыму агентами украинских спецслужб


Когда Крым вернется в состав Украины, украинские силовики будут иметь полное досье на всех тех, кто сотрудничал с российской властью.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Одиозный соратник министра пригрозил ответственностью крымчанам, заявив, что украинские полицейские «начнут не с чистого листа», если когда-то получат доступ к Крыму.

«Сегодня, я категорически заявляю, что украинские правоохранители и украинские спецслужбы активно работают на территории оккупированного Крыма, документируя преступную деятельность тех, кто в будущем будет обязательно отвечать в украинском суде. Когда мы туда вернёмся, мы придём не на чистый лист, мы будем прекрасно знать кто, где, когда и что», – заявил Шкиряк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть