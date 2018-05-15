15.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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У Авакова угрожают активно работающими в Крыму агентами украинских спецслужб

Когда Крым вернется в состав Украины, украинские силовики будут иметь полное досье на всех тех, кто сотрудничал с российской властью.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Одиозный соратник министра пригрозил ответственностью крымчанам, заявив, что украинские полицейские «начнут не с чистого листа», если когда-то получат доступ к Крыму.

«Сегодня, я категорически заявляю, что украинские правоохранители и украинские спецслужбы активно работают на территории оккупированного Крыма, документируя преступную деятельность тех, кто в будущем будет обязательно отвечать в украинском суде. Когда мы туда вернёмся, мы придём не на чистый лист, мы будем прекрасно знать кто, где, когда и что», – заявил Шкиряк.