У Авакова выгораживают Гордона за интервью со Стрелковым

24.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Интервью известного украинского пропагандиста Дмитрия Гордона с первым министром обороны ДНР Игорем Стрелковым нужно для того, чтобы вызывать у 18-летних подростков ненависть к ЛДНР и России.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Геращенко сравнил деятельность Стрелкова с международными террористами и сообщил о том, что такие эфиры необходимы украинской пропаганде.

«Средства массовой информации, всемирные, всегда ярко и красочно показывают кадры террористических актов, когда происходят взрывы, когда лежат куски тел, когда люди стонут, их показывают в прямых телеэфирах и украинских, и зарубежных. Я задумывался с мыслью – фактически СМИ в этот момент помогают террористам, потому что задача террористов – показать, что боль и страдания видят все, и их будут бояться. А потом я понял, что нет другого пути — все равно СМИ будут и должны показывать эту боль для того, чтобы у людей было еще больше ненависти к тем, кто устраивает эти теракты. Я поэтому хочу сказать – для меня важным было то, чтобы после этого интервью, которое вызвало большой резонанс, многие люди, молодые, которым было шесть лет назад 12-ть лет, а сегодня 18-ть, и которые не знали и не слышали в 12-ть лет о том, кто такой Гиркин, теперь они, возможно, услышали о том, что был такой террорист, подонок и негодяй, убивавший наших людей. Поэтому, в этом есть плюс», – заявил Геращенко.

Напомним, интервью Гордона со Стрелковым вызвало широкий резонанс на Украине. В день трансляции под его офисом собралась акция протеста националистов, а сам Гордон заявил, что брал интервью в сотрудничестве со спецслужбами, а его запись уже отправилась в Гаагу.