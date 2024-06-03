У «азовцев» нарастает пессимизм: Какие границы-1991? Не потерять бы то, что имеем

Анатолий Лапин.  
03.06.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины победой будет считаться сохранить нынешние территории, а не выход на границы 91-го года. Об этом в эфире 5 канала заявила боевик 3-й штурмовой бригады (бывший запрещенный в России неонацистский полк «Азов») Дарья «ДШК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Она не верит, что выходу ВСУ на старые границы поможет массовая мобилизация, но при этом считает, что украинцы должны стоять в очереди в военкомат, как в феврале 2022-го, чтобы попытаться вернуть потерянные территории.

Для Украины победой будет считаться сохранить нынешние территории, а не выход на границы 91-го...

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«Я в это [выход на границы 1991-го] не верю, но надеюсь. Это должен быть какой-то общий комплекс. Если начнется мобилизация, а там останется все так же, я не думаю, что что-то произойдет. Конечно, оружие, помощь партнеров – если это все будет в комплексе, то да, это реально, это возможно, наверное.

Потому что не будем забывать, что у нашего врага также есть свои союзники и тому подобное, и наш враг очень мощный. Для меня победа – не потерять то, что у нас сейчас есть, не потерять тех людей, которые сейчас есть», – заявила «ДШК».

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