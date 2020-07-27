У Байдена анонсировали вторжение русских вглубь Украины

27.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Есть все основания предполагать, что после выборов президента США антироссийская политика Вашингтона усилится.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что на данный момент, как показывает социология, бывший вице-президент Джозеф Байден лидирует в опросах, опережая Дональда Трампа более чем на восемь процентных пункта.

Издание указывает, что по российским делам Байдена уже много лет консультирует один из самых критически настроенных по отношению к Москве экспертов в Вашингтоне — Майкл Карпентер. В свое время он был советником Байдена по внешней политике, а еще ранее – заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии.

Газета обращает внимание на прежние прогнозы консультанта Байдена, в частности о действиях России на 2019 год.

«Майкл Карпентер предсказал, что Россия вторгнется вглубь территории Украины, чтобы создать сухопутную связь с Крымом, разогреет конфликт в Нагорном Карабахе, если власти Армении не выполнят все ее условия, будет требовать от Белоруссии создания на ее территории российской военной базы, а иначе «аншлюс» — и еще семь «прогнозов» в таком же духе», – говорится в публикации.

Кроме того, в 2018 году Байден и Карпентер опубликовали в журнале Foreign Affairs совместную статью-манифест «Как противостоять Кремлю».

«По мнению авторов, Дональд Трамп недостаточно серьезно относится к исходящей от России угрозе, что позволяет Москве легко воплощать свои зловещие планы по захвату мира. Стремясь занять Овальный кабинет, Джозеф Байден надеется исправить эту и другие ошибки действующего президента», – пишет издание.