У Байдена через СМИ объяснили отказ от общения с Зеленским

16.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Администрация нового президента США будет откладывать телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского, пока не увидит со стороны Украины конкретные усилия в борьбе с коррупцией и прямую поддержку уголовных обвинений против попавшего под санкции олигарха Игоря Коломойского.

Такое мнение опубликовали на страницах американского издания «The Washington Post», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повальной коррупцией в его собственной стране. Это жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России», – говорится в редакционном материале под заголовком «Ukraine’s president again comes under U.S. pressure — this time, for good reason» («Президент Украины снова попадает под давление США – на этот раз по уважительной причине»).

Американцы ставят Зеленскому в упрёк, что в прошлом году он отступил от данных в 2019 году обещаний разобраться с олигархами, грязными судьями и мафиозными сетями, уволив реформаторов из своего правительства и президента центрального банка, а также затормозив судебные реформы.

Между тем, авторы статьи обратили внимание и на санкции СНБО в отношении трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком, и на попытку провести судебную реформу через парламент, и на уголовные дела против бывших руководителей «Приватбанка», однако указали на то, что «президент должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе».

«Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него», – ничуть не вуалируя, озвучили свои требования американцы.

В материале напомнили, что в январе у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и американского госсекретаря Энтони Блинкина был телефонный разговор о важности «сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией», а на прошлой неделе администрация США ввела санкции в отношении Игоря Коломойского, «посылая недвусмысленный месседж в отношении своих ожиданий».

Комментируя ситуацию, экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров с иронией отметил, что власти США уже открытым текстом через свой информационный рупор объявили Киеву, что Байден не будет говорить с Зеленским, пока тот не поддержит уголовные обвинения против Коломойского.

«Фактически имеем официальный старт кампании внешнего управления по деолигархизации Украины, которая закончится лишь с изъятием последнего актива у последнего олигарха. И нет никакой вероятности, что национальный крупный капитал сможет объединиться для отпора такому «раскулачиванию». Напротив, постмайданная история нашей страны наглядно показывает, что более близкие к западным посольствам олигархи с удовольствием поучаствуют в растерзании собрата, в надежде потом как-нибудь пропетлять и сохранить нажитое непосильным воровством», – написал он у себя в Facebook.

«Хлеба этот процесс страждущим украинцам не прибавит, но зрелищ будет предостаточно», – заверил Азаров.