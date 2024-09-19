США уже ознакомились с планом Владимира Зеленского по окончанию войны. Как сообщает официозное иновещание Voice of America, об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. Нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь в Нью-Йорке. США никогда не теряли надежду найти путь к миру. Это то, над чем президент Джо Байден усердно работал в течение последнего года по ситуации в Газе и более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине. Итак, опять же мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь», – заявила Томас-Гринфилд.

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Напомним, ранее в интервью CNN Зеленский анонсировал, что представит этот самый план на встрече с президентом США Джозефом Байденом, которая состоится как раз в рамках «недели высокого уровня» на полях 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.

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Если верить Зеленскому, «план победы Украины» состоит из пяти пунктов. Среди них «четыре — основные пункты» и еще один, который «нам нужен после войны».

«Я буду говорить с ним, как укрепить нас перед Саммитом мира, чтобы мы занимали сильную позицию. Потому что дипломатические решения – они хорошие, если ты сильный. Иначе пути не будут принимать в этом участия» , — обещает Зеленский.

В то же время позицию Зеленского скептически оценивают многие оппозиционеры его политике внутри Украины.

«План Б» к которому склоняют партнеры Украину – на самом деле, уже написан. Это тот план, который Белый дом экстренно передал в Конгресс перед визитом Блинкена в Украину. Для продолжения финансирования Украины (до конца сентября зависло 6 млрд $) нужно убедить Зеленского этот план подтвердить. За этим прилетели Блинкен и Лэмми в Украину. С той же целью об объединении усилий перед этим объявили ЦРУ и МИ6, указывая на то, что не надо бегать в Лондон за альтернативным мнением. Его теперь нет. Зато есть Залужный, как канал коммуникации и человек, который будет давать «союзникам» свои оценки военных планов Верховного главнокомандующего», – комментирует ситуацию из СИЗО СБУ ожидающий там суда по обвинению в госизмене опальный нардеп Александр Дубинский.

Дубинский считает нынешнюю ситуацию «закономерным итогом «Курской операции», которая привела к обрушению фронта на Востоке, и грозит окружением войск в Курской области» На этом фоне – разрешение бить дальнобойным оружием по территории РФ если и будет, то не сейчас. Сейчас же, по его словам, для украинской власти наступило «время оплеух за самодурство».

Интересно, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Владимиром Зеленским , который на следующей неделе отправится в США для участия в заседании Генассамблеи ООН.

«Наверное, да», – сказал Трамп в ответ на вопросы журналиста, но подробностей не предоставил. Как известно, Трамп входит в тот триумвират американских политиков, которых Зеленский намерен ознакомить с содержанием своего «плана победы».