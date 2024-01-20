У Байдена готовятся покончить с Украиной – Табах
20.01.2024 13:35
(Мск) , Киев
Президент США Джо Байден и его команда будут поддерживать Украину до выборов, после чего покончат с дорогостоящей войной.
Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Администрации Байдена не хотят победы Украины. И проигрыш сильный тоже повесят на них.
Они выжидают выборов, к которым они должны сказать: «От, мы остановили войну». Потому что если Украина проиграет, это повесят на Байдена и его партию. Поэтому ему нужно дотянуть, выиграть выборы, а потом уже всё, можно кончать с вами», – сказал Табах.
Спасибо!
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