У Байдена готовятся покончить с Украиной – Табах

Вадим Москаленко.  
20.01.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Президент США Джо Байден и его команда будут поддерживать Украину до выборов, после чего покончат с дорогостоящей войной.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден и его команда будут поддерживать Украину до выборов, после чего...

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«В Администрации Байдена не хотят победы Украины. И проигрыш сильный тоже повесят на них.
Они выжидают выборов, к которым они должны сказать: «От, мы остановили войну». Потому что если Украина проиграет, это повесят на Байдена и его партию. Поэтому ему нужно дотянуть, выиграть выборы, а потом уже всё, можно кончать с вами», – сказал Табах.

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