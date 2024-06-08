У Байдена грозятся разработать новую гравитационную бомбу, чтобы сделать Россию и Китай посговорчивее

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Американское онлайн-издание Semafor сообщает о планах США разработать новую гравитационную бомбу.

Администрация Джо Байдена ужесточает стратегию в области ядерных вооружений, поскольку Россия и Китай в прошлом году не поддержали усилия США по обсуждению контроля над вооружениями, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома.

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В частности, решено разработать новую гравитационную бомбу, а также продлить срок службы ряда атомных подводных лодок класса «Огайо», указал конфидент.

«Администрация также рассматривает возможность дальнейшей эволюции ядерных сил США перед лицом растущих ядерных угроз и работает над тем, чтобы ключевые союзники обладали потенциалом дальнего удара и средствами наблюдения, необходимыми для самозащиты», – говорит конфидент издания, отказываясь вдаваться в детали.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что в Белом доме сохраняют надежду усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от них будет иметь последствия. Россия и Китай «столкнутся с ухудшением обстановки безопасности, если будут продолжать отказываться от сотрудничества», припугнул он.

Кроме того, говорит собеседник издания, Белый дом начал «закладывать основу» для решения ключевых ядерных проблем, с которыми столкнется Байден в случае переизбрания в ноябре. В частности, это касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), который истекает в начале февраля 2026 года.

«Мы должны думать об условиях, в которых мы не будем ограничены, но то же самое касается и России, и Китая», — резюмировал конфидент Semafor.