У Байдена мало времени: в апреле русский выйдут на Днепр и двинутся к Польше – Макгрегор

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Российская армия в течение двух месяцев может выйти к Днепру. После этого у Запада будет выбор – или поиск договоренностей, или марш ВС РФ до границ с Польшей.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Стивена Гарднера заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не сможем победить на поле боя, мы просто причиним вред русским. Это не сработает, это только усугубит ситуацию. С каждым днем русские неохотно продвигаются все дальше на запад. Я думаю, что в ближайшие пару месяцев они, вероятно, отправятся на реку, потому что я не думаю, что у них будет большой выбор. И тогда решение будет таким – что нам теперь делать, собираемся ли мы прийти к какому-то соглашению или будем сидеть здесь в то время, как США, Великобритания и некоторые из их друзей в Западной Европе пытаются превратить западную Украину в своего рода государство партизанской войны, которое постоянно будет осуществлять запуск ракет или совершать акты саботажа или террора против России. Если окажется, что этот вопрос не может быть решен, то у русских есть военная мощь и возможность пройти весь путь до польской границы», – заявил Макгрегор.