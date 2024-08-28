У Байдена нашли повод не давать Украине ATACMS: русские базы уже за пределами их досягаемости

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Американская Wall Street Journal со ссылкой на неназванного чиновника утверждает, будто Россия перемещает 90% своих военных самолетов на базы, находящиеся за пределами радиуса действия ракет ATACMS большой дальности. Перестраховываясь, таким образом, на тот случай, если Штаты все же дадут Киеву разрешение на удары по дальним российским тылам своим оружием.

Если обнародованная информация достоверна, это можно считать превентивным ответом на другую недавно прозвучавшую в СМИ информацию – о том, что Киев якобы передал в Вашингтон для согласования некие списки приоритетных целей на территории РФ – для нанесения по ним ударов.

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Издание напоминает, что ATACMS производства США имеют радиус действия примерно в 165-300 километров. США впервые поставили Украине ATACMS большой дальности в марте 2024 года.

«Россия быстро спрятала самолеты. Поэтому и нет стратегического смысла наносить удары ATACMS в глубь России, оправдывает чиновник политику партнеров по запрету использования американских ракет в таких целях», – говорится в публикации.

Как говорится в статье, несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS в России и крупнейший обстрел в войне на этой неделе, администрация Байдена не планирует менять свою позицию.

По утверждению конфидента WSJ, у Байдена все еще считают, что украинские БпЛА являются лучшим инструментом для поражения целей на территории России, нежели американские ракеты.

Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальную вероятность сегодня, сказал цитируемый изданием чиновник, добавив, что Украина, скорее всего, будет иметь больше успеха с местными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Кроме того, хотя США увеличили производство ATACMS, их запасы все еще ограничены, и Пентагон имеет лишь столько, чтобы предоставить Украине, добавляет издание со ссылкой на все того же конфидента.