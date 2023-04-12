У Байдена не хотят, чтобы Украина выиграла войну – Табах

Вадим Москаленко .  
12.04.2023 20:18
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Когда говорят, что за ленд-лиз Киеву придётся платить, нужно понимать, что только благодаря поступлению этой помощи прямо сейчас – на Украине будет кому расплачиваться за неё в будущем.

Об этом на канале «Diaspora UA» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда говорят, что за ленд-лиз Киеву придётся платить, нужно понимать, что только благодаря поступлению...

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«Уже стагнация идёт на фронте столько – это не время экономить! Все военные говорят: без ленд-лиза не победим, не сможем. Опять дали на 3 млрд пакет. 2,6 – это на будущее, заказывайте, а 500 миллионов на сейчас нам Джо дал. Опять только расходники – снаряды, никакого тяжёлого оружия.

И мы видим из документов, которые просочились из Пентагона, и многие эксперты, включая Курта Волкера, пишут, похоже, что это – правда, что ПВО закончится в Украине в мае. И что, Россия будет действовать свободно своей авиацией?

В ленд-лиз же не только входят машины и оружие, туда входит всё – тушёнка, пенициллин, туда входят протезы, которых так не хватает сейчас для украинцев. И говорят: нам потом надо расплачиваться. Так надо сначала быть потом, чтобы потом расплатиться! Как бы вы ни смотрели, сначала надо быть потом, потому что – вас может не быть! Кто будет расплачиваться?», – сказал Табах.

«Из трёх миллиардов – 500 миллионов получается. А то, что на потом – 2,6 пойдёт на то, чтобы заказывать у наших компаний и танки, и «Хаймарсы», и снаряды, и всё остальное, но это на потом, через год-два придёт. А на сегодняшний день только 500 миллионов – но опять же, только расходники можете купить, это не ленд-лиз. И вот упёрлись, что ленд-лиз… ну, явно не хотят, чтобы Украина выиграла эту войну быстро. Или вообще, чтобы она её выиграла», – пришёл к выводу натовец.

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