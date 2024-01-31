У Байдена нет ответа на вопрос, что делать с Украиной

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 10:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


У США нет стратегии по Украине – обеспечить ее необходимым для перелома ситуации оружием они не хотят, опасаясь слишком жесткой реакции России, а бросить не могут из-за угрозы внутренних проблем.

Об этом в эфире интернет-канала «Baltnews» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США нет стратегии по Украине – обеспечить ее необходимым для перелома ситуации оружием...

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«Если вы вспомните начало конфликта, то Соединенные Штаты больше месяца ничего не поставляли. Они делали грозные заявления и так далее, – помощь организовала Великобритания первой, и первой они собрали страны-спонсоры, доноры, которые должны были помогать в войне. Сейчас сложилась такая ситуация, что Байдена все время спрашивают, не проходит дня, чтобы его не спросили: «Какая цель, какая стратегия наша по Украине, чем оно должно закончиться». У него нет сценария победы», – сказал политик.

«То есть, как я уже сказал, они против того, чтобы Россия проигрывала, они понимают, что тогда Россия может очень серьезно огрызнуться. Их этот сценарий категорически не устраивает, это «красная линия» для них. А вариант ничьей – например, линия фронта – это граница, – если Байден сейчас об этом скажет, что ему скажут сразу же в ответ, какой следующий вопрос? Его спросят: «А зачем тогда ты тратил деньги американских налогоплательщиков?

Ни много, ни мало, но говорили о ста с лишним миллиардов долларов, которые были потрачены – это деньги американских налогоплательщиков. А людей сколько погибло? А зачем тогда вы это делали, если были «Стамбульские соглашения», если Россия все время говорит о том, что они готовы?».

И ему будет нечего сказать. Сказать о том, что мы за то, чтобы Украина проиграла – он не может это сказать, потому что тем более ему тогда скажут: «А зачем тогда все это было?». Какой выход из этой ситуации? Он уходит от ответа, ему бросают это в лицо то республиканцы, то спикер Конгресса», – заявил Царев.

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