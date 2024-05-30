У Байдена обеспокоены украинскими ударами по российским ядерным РЛС

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The Washington Post сообщает, что американские официалы обеспокоены тем, что Украина наносит удары дронами по российским ядерным радиолокационным станциям. Со ссылкой на конфидентов в Белом доме отмечается, будто Вашингтон сообщил Киеву, что атаки на российские системы раннего предупреждения могут привести к дестабилизации обстановки.

«Эти объекты не были задействованы в боевых действиях в Украине, но они являются чувствительными местами, поскольку Россия может считать, что ее стратегические силы сдерживания являются мишенью», — заявил изданию неназванный американский чиновник.

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Издание приводит слова неназванного украинского чиновника. Тот оправдывается: мол, Россия использовала радары для наблюдения за действиями украинских военных, в частности за использованием Киевом беспилотников и ракет. Также украинский конфидент газеты подтвердил, что ответственность за удары несет Управление военной разведки Украины, известное как ГУР.

«Вашингтон передал Киеву свою обеспокоенность по поводу двух попыток атак, произошедших за последнюю неделю, против радиолокационных станций, которые обеспечивают традиционную противовоздушную оборону, а также предупреждают о ядерных запусках со стороны Запада. По крайней мере, один удар в Армавире, в Краснодарском крае на юго-востоке России, похоже, нанес некоторый ущерб», – отмечается в статье.

Издание также ссылается на опубликованные спутниковые снимки последствий недавнего удара украинских БпЛА по российской РЛС дальнего обнаружения под Оренбургом. Пишут, что оценить степень возможного поражения качество фото не позволяет. Но видны темные пятна – вероятно, следы пожара после атаки.

Украинский чиновник заявил изданию, что цель ударов заключалась в том, чтобы ограничить возможности России отслеживать действия ВСУ на юге Украины.