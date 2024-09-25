У Байдена отказали Зеленскому: Штаты не будут снимать ограничения для Украины на удары вглубь России

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The Washington Post утверждает, что США отказались снимать ограничения для Украины на удары вглубь территории России.

Ссылаясь на американских чиновников, издание пишет, что в Белом доме и Пентагоне пока не услышали от Украины убедительных аргументов, что такие удары изменят ход войны. И предпочитают, чтобы Киев использовал оружие для атак на Крым.

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WP отмечает, что продолжительный отказ США ослабить ограничения на использование Украиной западных ракет в глубь России усилил споры между союзниками по НАТО.

«Дискуссия в Вашингтоне раскалывает администрацию Байдена и Капитолийский холм, а также смущает партнеров Америки в Европе, которые публично заявили, что выступают за предоставление разрешения на большее количество трансграничных ударов с использованием их ракет», – говорится в публикации.

Пока что американские официалы настаивают на том, что нет никаких признаков того, что Белый дом изменит свою позицию по этому вопросу.

«Но украинцы уже слышали это раньше. А благодаря длительным публичным дебатам у россиян всегда было время на подготовку задолго до того, как новое оружие попадало на поле боя», – добавляет издание.

Американские чиновники выражают разочарование по поводу того, что их осторожный подход в Киеве воспринимают с непониманием, несмотря на то, что Штаты оказывают Киеву значительно большую, чем кто-либо другой, помощь в сфере безопасности, говорится в материале.

«Эта аргументация высмеивается в Украине, где от ежедневных российских бомбардировок погибли тысячи людей, а российские войска оккупировали более 20% территории страны. Еще больше разочаровывает украинцев то, что Россия получает стабильные поставки критически важного оружия из Ирана и Северной Кореи», – говорится в статье.

Поскольку ограниченные возможности ПВО Украины не в состоянии предотвратить атаки планирующих бомб, украинские чиновники хотят поражать самолеты, запускающие это оружие, пока они еще находятся на аэродромах в России. На это американские официалы отвечают, что эти взлетно-посадочные полосы находятся вне зоны досягаемости западных вооружений, которые украинцам разрешено использовать для трансграничных ударов.

«Один американский чиновник утверждал, что этот запрос отличается от предыдущих, поскольку он не стоит риска российской эскалации. Поскольку РФ уже вывела 90% самолетов, запускающих планерные бомбы, за пределы действия системы ATACMS, изменение политики США не повлияет на ход боевых действий. К тому же, запасы ракет ATACMS и аналогичных боеприпасов у Украины ограничены, и их использование только истощило бы запасы ВСУ за считанные недели или даже дни», – говорится в статье.

Но европейские военные чиновники и дипломаты категорически не согласились с американцами в том, что разрешение на нанесение ударов по России с большей дальности будет иметь лишь ограниченное влияние, и осудили политику отказа от снятия ограничений на западное вооружение.

«Мы считаем, что разрешение должно быть предоставлено вчера, а не сегодня или завтра. Иначе фраза «Мы хотим видеть Украину как можно сильнее любого сценария» выглядит полной чепухой», — цитирует газета комментарий неназванного высокого украинского чиновника.

Украинцы также хотят иметь больше свободы в выборе целей на территории России, включая объекты энергетической инфраструктуры, такие как нефтебазы. Такие удары могут причинить вред российской экономике, ограничив ее способность финансировать военные усилия, пояснил изданию все тот же высокопоставленный украинский военный чиновник.

Он добавил, что со стороны Киева это «честная игра», поскольку Москва в течение последних двух лет разрушает украинскую электросеть, вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Но Киев уже давно зависит от американских военнослужащих на базе в Европе, передающих ВСУ координаты целей для нанесения ударов высокоточным западным оружием, и США иногда отказываются предоставлять украинцам координаты некоторых желаемых для Киева обьектов.

Американские чиновники говорят, что они предпочли бы, чтобы Украина добивалась своих запросов в частном порядке, а не разворачивала публичную кампанию, которую мы наблюдаем сейчас.

В то же время украинцы отрицают, что эта кампания публичного давления родилась от отчаяния после того, как частный подход был отвергнут. Однако в США говорят, что такие решения «нуждаются в времени» и являются «большим риском», поэтому нет ничего удивительного в том, что их обсуждают так долго.