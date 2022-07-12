У Байдена проблемы – большинство демократов хотят другого кандидата в президенты

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Американский президент Джо Байден сталкивается с недоверием среди избирателей его своей собственной партии. Так, 64% избирателей-демократов заявили, что они предпочли бы нового кандидата в президенты в 2024 году, а рейтинг одобрения президента составляет лишь 33%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New York Times и Siena College.

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Как отмечает NYT, озабоченность экономической ситуацией и растущей инфляцией повлияла на национальное настроение, как в отношении Байдена, так и в отношении траектории развития страны. Так, более трех четвертей зарегистрированных избирателей считают, что Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении, и «это всепроникающее чувство пессимизма, которое охватывает все уголки страны, все возрастные и расовые группы, города, пригороды и сельские районы, а также обе политические партии».

Согласно результатам опроса, лишь 13% американских избирателей считают, что страна находится на правильном пути – это самая низкая точка в опросах Times с момента финансового кризиса 2008 года.

Такие настроения привели к тому, что рейтинг одобрения работы Байдена достиг опасно низкой отметки, пишет издание. Республиканская оппозиция предсказуемо подавляющая, однако более двух третей независимых избирателей также не одобряют деятельность президента, а почти половина – категорически не одобряют, свидетельствуют результаты опроса.

Среди коллег-демократов рейтинг его одобрения составляет 70 процентов, что является относительно низким показателем для президента, особенно перед промежуточными выборами 2022 года, к которым Байдену необходимо привлечь демократов на избирательные участки, чтобы сохранить контроль над Конгрессом.

В то же время, как отмечается, лишь 26% избирателей-демократов заявили, что партия должна выдвинуть его кандидатуру в 2024 году.

Байден неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться на переизбрание в 2024 году. В свои 79 лет он уже является самым пожилым президентом в истории США, и беспокойство по поводу его возраста занимает первое место в списке избирателей-демократов, которые хотят, чтобы партия нашла альтернативу, пишет NYT.

Обида на Байдена и желание двигаться в новом направлении были особенно острыми среди молодых и более левых избирателей. В ходе опроса 94% демократов в возрасте до 30 лет заявили, что они предпочли бы другого кандидата в президенты, который не на словах а на деле обеспечит реализацию той девой повестки, на отдельных тезисах которой спекулировал Байден после того как из гонки выбыл представитель левого крыла Демпартии сенатор Берни Сандерс.

Остается отметить, что нынешние американские политические пертурбации никак не скажутся на долгосрочном курсе Штатов в отношении того что на Капитолийском Холме называют “умиротворением России”. Поэтому надежды определенных кругов в Москве на то, что очередная ротация в Вашингтоне позволит выйти из украинского кейса без достижения полной победы и с минимальными потерями – выглядят довольно беспочвенными.