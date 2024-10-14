Главная дилемма прошедшей недели – отменённая встреча американского президента в «Рамштайн». В германском саммите должны были принять участие представители около 50 стран, среди которых должен был присутствовать и Зеленский со своим очередным «мирным планом победы» – без планов и без всяких оглядок на реальность.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Возглавить заседание должен был Джо Байден, от которого ждали публичного разрешения Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами. Именно это должно было сигнализировать миру о дальнейшем ходе событий и подвести определённую черту. Но судя по всему режиссёр Байдена решил не накалять обстановку перед выборами и выбрал тактику отмалчивания. Ведь сказать «да» и приблизиться к ядерной перестрелке нельзя, и сказать «нет», прослыв трусом тоже.

Официальным поводом отказа Байдена посещать Германию стал разбушевавшийся ураган «Милтон», так своевременно свалившийся на США. И не беда, что предыдущие ураганы не становились помехой для американского президента, а вместо президента мог поехать глава МИД или министр обороны. Главное, что прокатило.

Ситуация удивительно похожа на серую бытовуху, когда кто-то решает слиться с нежелательного мероприятия и не находит ничего лучше, как сказать, что у него дома трубы прорвало. А для большей эпичности сказать, что вообще всё вокруг залило. Якобы, без дедушки Джо Америка ни за что не справится, а упомянутые министры будут помогать затыкать течь в трубах. В общем, ждите заявлений следующего президента. Ждать нового осталось меньше месяца.

Не совсем понятно, для чего тогда на саммите нужны были представители почти полсотни стран мира, которые тоже могли бы влепить свои пять копеек и разрешить «коллективному Зеленскому» бить вглубь России. Та же Великобритания вполне могла бы.

Однако в таком случае все стрелки переходят на англичан и переключают внимание России со Штатов и делают из туманных островов явного участника конфликта. Что касается самого спикера, набравшегося смелости сделать такое опасное заявление, то он автоматически может стать объектом внимания Владимира Путина. В общем, сами понимаете, без американцев никак.

Зеленский же решил провести тур с протянутой рукой по Европе и на фоне «прорванных труб» Байдена бросился во все тяжкие, чтобы снова пощеголять своим «мирным планом» и опять попроситься в НАТО. Но единственное, чего судя по всему хочет Зеленский от данного турне – показать, что он со всеми всё обсудил. Что страны Запада поддерживают ракетные удары вглубь РФ и дружат с Украиной. Якобы, осталось только подтвердить удары по России в Белом доме.

Но спустя время оказалось, что «прорванная труба» «Милтон» подойдя к американскому побережью «внезапно» сбросила баллы мощности и оказалась информационным пшиком. Поэтому в Белом доме заявили, что Байден всё-таки приедет в Германию в течении недели, но саммита уже не будет, а значит – и заявлений никаких делать не придётся. А это весьма удобно.

Пока что неизвестно в какую игру играют американцы. То ли они хотят предварительно запугать Россию, то ли сами боятся своих же решений, поскольку в РФ уже много раз предупреждали о последствиях. Но что они конкретно затеяли – покажет время. Известно только одно, что пока давать добро на удары вглубь РФ это самое время не настало.