У Байдена спешат освоить миллиарды на военную помощь Украине – пока эти деньги не «сгорели»

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Reuters утверждает, что администрация Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы разрешить использовать $6 млрд военной помощи Украине до конца 30 сентября. Если средства к этому моменту не передадут Киеву, есть риск их потери.

Речь идет о средствах в рамках президентского распоряжения о сокращении средств (PDA), позволяющего президенту США передавать оборонные товары и услуги из запасов США в ответ на чрезвычайные ситуации. В частности, речь идет об операции ВСУ на Курщине и продвижении россиян в Донецкой области.

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Большинство из $7,8 млрд, которые были на PDA согласно законопроекту, подписанному Байденом в апреле, не были использованы, поэтому чиновники пытались найти способ уберечь непредоставленные $6 млрд от истечения срока действия 30 сентября 2024 года.

Источники агентства сообщили, что Госдеп надеется добавить расширение полномочий PDA в Резолюцию о продлении, краткосрочный законопроект о чрезвычайных расходах, который Сенат и Палата представителей должны принять в этом месяце, чтобы избежать потери средств.

Несколько конгрессменов сказали агентству, что не совсем понятно, почему поток оружия в Украину замедлился в этом году, но, по их словам, частично это произошло из-за обеспокоенности министерства обороны США тем, что его собственные запасы истощаются.

Пока продолжаются переговоры с Конгрессом, администрация рассматривает резервный план, согласно которому Госдепартамент сделает значительное объявление о PDA до 30 сентября, фактически потратив оставшиеся $6 млрд до истечения срока действия.

Согласно этому плану на случай чрезвычайных ситуаций, сроки доставки вооружения и оборудования будут продлены, отметили источники, что позволит более постепенную передачу ресурсов Украине.

Помощники Конгресса и официальные лица администрации также отмечают, что есть еще один доступный ресурс: около $3 млрд в полномочиях PDA, являющихся результатом бухгалтерской ошибки Пентагона. Срок их действия не истекает.