У Байдена спорят – допустимо ли обрушить нефтяной экспорт РФ ценой роста цен для американцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация Джо Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, чтобы удержать цены на топливо в США перед выборами, пишет New York Times.

Издание напоминает, что Соединенные Штаты и их союзники ввели штрафы и предприняли другие шаги, чтобы ограничить доходы Москвы от продажи нефти за рубеж. Но Россия все чаще находит способы обойти эти ограничения, создав свой «теневой» флот танкеров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В казначействе США в связи с этим предлагают ввести санкции против танкеров российского теневого флота. Однако тут начинаются внутренние ращногласия уже среди самих американскизх официалов.

«Экономические советники в Белом доме опасаются, что это может привести к росту цен на нефть этим летом и росту цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании г-на Байдена», — отмечает NYT.

У Белого дома есть дилемма – необходимо выполнить санкционные предписания, которые должны разрушить поток нефти из РФ, но стоимость бензина в самих США накануне выборов президента может иметь прямую зависимость от реализации нефтяных санкций, – отмечает The New York Times.

Министерство финансов США разработало детальный план по борьбе с подсанкционными нефтяными прибылями России. В то же время советники Белого дома не в восторге от реализации этой идеи. Они считают, что блокировка нефтяных поставок России создаст предпосылки для значительного роста цены на нефть. Соответственно вырастет стоимость и бензина, что жизненно нужно большинству населения США как для собственных авто, так и для бизнеса.

Источники издания отмечают, что в настоящее время происходит рутинный бюрократический диалог между советниками президента США и министерствами, имеющими собственные расчеты и указывающими на низкое влияние таких действий на внутренний американский рынок. Однако советники Байдена решили взять уже затянувшуюся паузу и не объясняют причин, по которым решение не принято – нет отказа, но нет и согласования реализации ранее утвержденных санкций.

Публично ни одна из сторон не признает соответствующие трения между Белым домом и министерствами. Глава экономических советников Белого дома в комментарии отметил, что «в настоящее время действия США направлены на обеспечение энергетических санкций против России, Ирана и других недобросовестных игроков на энергетическом рынке».

Однако, по мнению представителей Белого дома, невозможно допустить существенного скачка цен на энергоносители, которые будут иметь негативные последствия для американских потребителей и увеличат доходы недобросовестных продавцов.